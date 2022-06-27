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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, TIR´a çarptı; 4 yaralı

DHA

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, TIR´a çarptı; 4 yaralı


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da önünde giden TIR'a çarpan otomobil sürücüsünün 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Tır sürücüsü, kazanın heman ardından yanına gittiği otomobil sürücüsünün araçtan içki şişelerini attığını gördüğünü söyledi. 
Kaza, saat 16.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağına yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana geldi. Bursa´dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Emrah A. yönetimindeki 34 GV 6284 plakalı otomobil, önünde sağ şeritte ilerleyen Turgut Ş. (49) idaresindeki 41 ZB 371 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada sürücü Emrah A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Aydaş A. (18), Elçi Zehra A. (12) ve Ahmet Kaan A. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Kaan A. ile Elif Aydaş A.´nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazadan sonra yapılan kontrolde ise otomobil sürücüsü Emrah A.´nın 200 promil alkollü olduğu saptandı. 
`SÜRÜCÜ İÇKİ ŞİŞELERİNİ YOL KENARINA ATTI´
TIR sürücü Turgut Ş., sağ şeritte ilerlerken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Hemen araçtan indim. Kaza yapan otomobilin başına gittiğimde, sürücünün araçtan inip içki şişelerini yol kenarına attığını gördüm" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-06-27 18:35:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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