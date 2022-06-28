Trafikte tehlikeli yolculuk… Canını dakikalarca hiçe saydı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsünün yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak seyretmesi başka bir sürücünün amatör kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen motosikletin sürücüsünün yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak muhabbet ettiği anlar ise, başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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