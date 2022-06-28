Mudanya Üniversitesi'nin Rektörü belli oldu ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Tosun Mudanya Üniversitesi Rektörü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya Üniversitesi'nin Rektörü belli oldu ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Tosun Mudanya Üniversitesi Rektörü oldu

İHA

Mudanya Üniversitesi'nin Rektörü belli oldu ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Tosun Mudanya Üniversitesi Rektörü oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Hasan Tosun, Bursa’da yeni kurulan Mudanya Üniversitesi'ne Yükseköğretim Kurulu (YÖK) oluruyla rektör olarak atandı.
Prof.Dr. Hasan Tosun, 1997 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Prof.Tosun, Üniversite bünyesinde Anabilim Dalı başkanı, Bölüm Başkanı, Merkez Müdürü, dekan olarak değişik dönemlerde görevlerde bulundu.
Tosun, Uşak Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi dekanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olup aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayan ve doktora sonrası çalışmalarını ABD’de yapan Prof.Dr. Hasan Tosun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde de 18 yıl hizmet verdi. Tosun; Urfa Tüneli, Atatürk Barajı ve GAP sulamaları gibi büyük su ve toprak kaynakları ile ilgili projelerde çalıştı.
320’den fazla uluslararası yayını olan ve kamu kurumlarında teknik rehber olarak kullanılan beş kitabı bulunan Tosun, ABD, Kanada,Fransa ve Norveç’de kamu yönetimlerinin işleyişi ile incelemelerde bulundu.
Son yıllarda üniversite performansı ile ilgili çalışmalar yapmakta olan Tosun’un ayrıca bu alanda basılmış ulusal ölçekte 5 adet kitabı bulunuyor. 15 Şubat 2022 tarihinde kendi isteği ile emekli olan Prof. Tosun, Yükseköğretim Kurulu'nun oluru ile Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanarak göreve başladı.
Prof. Dr. Hasan Tosun'un özgeçmişi:
Prof. Dr. Hasan Tosun, 1959 yılında IspartaAksu’da doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı yerde tamamladıktan sonra 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'ne girdi ve 1981 yılında mezun oldu. Mezuniyetine müteakip, öğrencilik yıllarında sanat sınıfı eleman olarak çalıştığı ve burslu olduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Aynı kurumda değişik zamanlarda Araştırma Mühendisi, Başmühendis, Şube Müdürü, Fen Heyeti Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Büyük baraj ve sulama yapıları projelerinde çalıştı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldı. 1995 yılında doçent oldu.
1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesine intisap etti. 2001 yılında profesörlüğe atandı. Bu Üniversitede Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı ile Rektörlük Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini sürdürdü. 2010 yılında Ziraat Fakültesi Dekanlığına atandı ve bu görevi 3 yıl yürüttü. 20132015 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu'nun talebi doğrultusunda iki yıl süreyle Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerini yaptı. 2015 yılı başında kendi isteği ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki görevine döndü. 170’den fazla Ulusal ve Uluslararası yayını vardır. Kamu kurumlarında “teknik rehber” olarak kullanılan kitapları bulunuyor. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda düzenleme komitesi başkanı ve üyesi olarak çalışmıştır. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği, Uluslararası Kaya Mekaniği ve Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komiteleri üyesidir. ABD Baraj Güvenliği Kurumu (ASDSO) ile Kanada Baraj Birliği (CDA) üyelikleri mevcut. Türkiye Baraj Güvenliği Derneği kurucu başkanı olup halen bu görevi sürdürüyor. ABD, Norveç, Kanada ve Fransa’da araştırma ve incelemelerde bulundu. Evli ve üç çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce biliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayati İnanç İznik’te sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Hayati İnanç İznik’te sevenleriyle buluştu
Köy ağaları hayır için kıran kırana yarıştı
YEREL HABERLER Köy ağaları hayır için kıran kırana yarıştı
BUÜ’de “Güzel Nefesler Kulübü” Etkinliği
YEREL HABERLER BUÜ’de “Güzel Nefesler Kulübü” Etkinliği
UMAKİT’ten bir başarı daha
YEREL HABERLER UMAKİT’ten bir başarı daha
Trafikte tehlikeli yolculuk… Canını dakikalarca hiçe saydı
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli yolculuk… Canını dakikalarca hiçe ...
Yaralı yavru ceylan merkezin gözbebeği oldu
YEREL HABERLER Yaralı yavru ceylan merkezin gözbebeği oldu
Bursa'da baraka yangını
YEREL HABERLER Bursa'da baraka yangını
Bursa’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa’da korkutan yangın
Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: ...
Otobanda feci kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda feci kaza: 4 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, TIR´a çarptı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, TIR´a çarptı; ...
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Bahçe duvarından atlayarak girdiği iş yerinden çuval dolusu malzeme çaldı
YEREL HABERLER Bahçe duvarından atlayarak girdiği iş yerinden çuval ...
Otobanda korkutan kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda korkutan kaza: 2 yaralı
Bursa'da çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı
YEREL HABERLER Bursa'da çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı
Bursa'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER Bursa'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür kayıp
Bursa'da kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 3 ...
Gürsulular, Millet Bahçesi’nde müziğin ritmiyle coştu
YEREL HABERLER Gürsulular, Millet Bahçesi’nde müziğin ritmiyle coştu
Osmangazi Koza Çocuk Akademi cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Osmangazi Koza Çocuk Akademi cıvıl cıvıl
Dönmez yeniden BUYSAD başkanı
YEREL HABERLER Dönmez yeniden BUYSAD başkanı
Karatenin nabzı Gemlik’te atacak
YEREL HABERLER Karatenin nabzı Gemlik’te atacak
Yıldırım’da El Emekleri Festivali göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Yıldırım’da El Emekleri Festivali göz kamaştırdı
Kırçova'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni
YEREL HABERLER Kırçova'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni
Kültür sanat festivali 'Alışveriş Sokağı'nda stant kiralamaları başladı
YEREL HABERLER Kültür sanat festivali 'Alışveriş Sokağı'nda stant ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.