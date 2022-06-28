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Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü Kontrolden çıkan otomobil markete daldı, 2’si çocuk 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu

İHA

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü Kontrolden çıkan otomobil markete daldı, 2’si çocuk 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu

Bursa’da bir marketin önünde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil marketin camına çarptı. O sırada orada bulunan 2’si çocuk 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan toptan malzeme satan bir süper marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, markete alışverişe gelen kadın sürücü otomobilini park etmek istediği sırada araç kontrolden çıkarak hızla marketin camına ve kirişine çarptı. O sırada mağaza çalışanı 2 kişi, 2 çocuk ve bir yaşlı kadın da orada bulunmaktaydı. Şans eseri kaza ucuz atlatılırken, o anları mağaza sorumlusu anlattı.
Dükkanın içerisine girseydi daha kötü şeyler olabileceğini belirten mağaza sorumlusu Ragib Aslan, "Kaza, akşam üzerine doğru saat 17.30 sıralarında oldu. Galiba ehliyetini yeni almış bir kadın sürücü aracıyla birlikte kontrolsüz bir şekilde gelerek mağazanın dış kısmına çarptı. Bu esnada çarptığı yerde bizim iki görevlimiz ve yaşlı bir teyzemizle iki çocuk orada duruyordu. Allah'tan kazayı kıl payı atlatıyorlar. Bu şekilde kazayı atlattık. Yaşlı teyzemize de çarpıyor ama çok şükür kötü bir şey yok. Kazayı ucuz atlattı herkes" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, mağaza önünde duran araç park kısmındaki demir korkulukları aşan otomobil mağazanın camına çarpıyor. O sırada 2’si çocuk 5 kişi kazadan kıl payı kurtuluyor. Yaşlı kadın arabanın aynasının çarpması sonucu yere düşüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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