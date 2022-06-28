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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar tatilin tadını Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında çıkarıyor

İHA

Çocuklar tatilin tadını Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında çıkarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyespor işbirliği ile 2022 Yaz Spor Okulları, start aldı.
Her yıl düzenli olarak yapılan Spor Okulları ile yılda 20 bine yakın çocuğa spor eğitimleri verilirken, bu yıl da 417 yaş aralığındaki çocuklar, 27 Haziran 20224 Eylül 2022 tarihleri arasında sporla buluşmanın keyfini yaşayacak.
Yaz Spor Okulları’ndayüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, tekvando, masa tenisi, güreş, karate ve judo branşları olmak üzere toplam 13 branşta Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 13 eğitim tesisinde temel eğitimleri gerçekleştirilecek.
Yaz Spor Okulu’nda yüzme eğitimleri, Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Kadınlar Yüzme Havuzu, olmak üzere 5 havuzda faaliyet gösterecek. Spor Okulu’nda yüzme çalışmaları toplamda 3 dönem sürecek olup, 3 haftalık periyotlardasalıperşembecumartesi ve çarşambacumapazar günleri olacak şekilde kız erkek karışık ve belirlenen seanslarda sadece kız grupları olacak düzenlenecek. Diğer branşlar isepazartesiçarşambacuma ve salıperşembecumartesi günleri 3 haftalık periyotlarda toplamda 3 dönem olacak.
Yaz Spor Okulu’nda ilk dönem 27 Haziran 202224 Temmuz 2022, ikinci dönem 25 Temmuz 202214 Ağustos 2022 ve üçüncü dönem ise 15 Ağustos 20224 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İlk dönemi başlayan Yaz Spor Okulu’nda diğer dönemler için kayıtlar devam ediyor.

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