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Bursa'da kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Bursa'da kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da U dönüşü yapmak isteyen tıra, karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Diğer yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. idaresindeki 47 DB 065 plakalı tır U dönüşü yapacağı sırada, karşı yönde seyir eden 52 yaşındaki Mehmet D. yönetimindeki 16 KG 460 plakalı kamyonet tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet D. ve yanında oturan Mustafa B. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkartılıp ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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