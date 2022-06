AK Parti Osmangazi’de ‘Reis’ heyecanı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyareti öncesinde AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında mahalle başkanları ile bir araya geldi. AK Parti’nin Türkiye’nin kilit taşı olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bu kilit taşı olmazsa bina çöker. Bu kilit taşını daha sağlam hale getirmek ise bizlere düşüyor” dedi

“Başkalarının hayalleri bizim rutinimiz oldu”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde yapılan yatırım ve hizmetlere vurgu yaptı. AK Parti iktidarında Türkiye’nin hem yerelde hem de yerelde çok önemli yatırımlar ile buluştuğunu ifade eden Başkan Dündar, “Başkasının hayal ettiği hizmetler bizim rutinimiz haline geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bursa ziyaretinde toplu açılış töreni ile büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tarafından yapımı tamamlanan yatırımların açılışını da gerçekleştirecek. Osmangazi Belediyesi olarak bizim de yedi tane eserimizin açılışı olacak. AK Parti olarak, her alanda çok fazla işler yapıyoruz. Bu yapılan yatırımları ve çalışmaları bilelim. Bunları anlatalım ki herkes Türkiye’nin 20 yılda ne kadar büyük yol aldığının biz kez daha farkına varsın” dedi.

“İHA ve SİHA’lar ile dünya gücü olma yolunda ilerliyoruz”

Türkiye’nin AK Parti hükümeti ile birlikte yeniden ayağa kalkarak dünyaya, mazlum uluslara, zulüm gören insanlara bir umut ışığı olduğunu dile getiren Başkan Dündar, “Dünya ekonomik krizini ülke olarak biz de yaşıyoruz. Ancak yılmadan usanmadan çalışarak uluslararası güçlerle Suriye’de ve Irak’ta olduğu gibi hem sahada hem de siyasi ve ekonomik arenada savaş veriyoruz. Bu savaşların hepsinin üstesinden geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi yaparken NATO ve Birleşmiş Milletler gibi ittifak üyesi olduğumuz uluslararası birliklerin de bizi engellemeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz tek mücadele veriyoruz. Tek başımıza mücadele ederek İHA ve SİHA gibi dünyanın hayran kaldığı savunma sanayi araçlarımızı ürettik. Ancak muhalefet diyor ki biz iktidara gelirsek bu ürünlerin üretimini durduracağız ve üretenleri de yargılayacağız. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethinde surları aşacak topları döktürmesi gibi bizler de günümüzde İHA ve SiHA’lar üreterek dünya gücü olma yolunda ilerliyoruz. Sen kimin sözcülüğünü yapıyorsun ki, İHA ve SİHA’ların üretimini durduracağız diyorsun” diye konuştu.

“AK Parti bu ülkenin kilit taşıdır”

Sözlerine muhalefet partilerini eleştirerek devam eden Başkan Dündar, “Petrol ve doğalgaz bulduk diyoruz inanmıyorlar. Karadeniz’de bulunan doğalgazın çıkartılması için ciddi bir çalışma yürütülüyor ve şuan boru hattı döşemesi yapılıyor. 2023’ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulmuş olacak. Bunlar çok kolay işler değil. Bunları yaparken uluslararası birlikler ile birlikte ülkemizdeki muhalefet de bize karşı. Biz tek başımızayız. Onun için bizler her zaman dimdik olmalıyız. Bayrağımız gönderdeyse, vatanımız güçlüyse, milletimiz, devletimiz ayaktaysa sorun yok. Türk milletinin tarihteki hüviyetine bürünmesini isteemedikleri için bizlere saldırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, 21. yüzyıl Türklerin olacak. Bunu biz değil, yabancı tarihçiler dahi söylüyor. Bizler bu akşam olduğu gibi Cumartesi günü de meydanda yerimizi almalı ve Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu dünyaya göstermeliyiz. Buradaki meydanın sesi Amerika ve Avrupa’ya kadar yansır. Bizler kendimizi ve yaptığımız işleri biliyoruz. Hedeflerimizi biliyoruz. Karşımızda hangi ittifak olursa olsun bizler emin adımlarla belirlediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz. AK Parti bu ülkenin kilit taşıdır. Bu taş olmazsa bina çöker. Bu kilit taşını daha sağlam hale getirmek bizlere düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu kadrolar 2023’ten sonra da hizmete devam edecek”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de 2 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Cumartesi günü Bursa’dan güçlü bir mesaj verileceğine dikkat çeken Özen, “Seçime artık bir yıldan daha az bir zaman kaldı. 2023’ü biz hizmetlerin devamı olarak görürken, birileri köprüden önce son çıkış olarak görüyor. Bütün ümitlerini buraya bağladılar. Başarılı olamazlarsa, devrilip gidecekler. Bu yüzden her türlü çirkefliği, yalanı ve iftirayı atacaklarını da biliyoruz. 2002 yılından bugüne kadar yaşadığımız bütün olumsuz süreçleri, milletimizin duaları ve destekleri, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile atlattık, hepsinin üstesinden geldik. 2023’de de yine Allah’ın izniyle bu kadrolar, millete hizmete devam edecektir” dedi.

20 yıldır yeni Türkiye’nin inşasında büyük mesafeler kat edildiğine vurgu yapan Refik Özen, “Özellikle savunma sanayiinde önemli kazanımlar elde ettik. Bugün yüzde 80 yerli kullanım oranıyla dosta güven, düşmana korku veren, İHA’sını SİHA’sını, gemisini ve füzesini kendisi yapan bir Türkiye var. Geçmişte silah ambargolarıyla ayar verilmeye çalışılan bir Türkiye artık yok. Bunun yanında enerji alanında kendi ayakları üzerinde duran Türkiye’yi inşa ediyoruz. Türkiye, 2023’ten sonra bölgesel bir güç değil, küresel bir güç olma yolunda koşar adımlarla yoluna devam edecek” diye konuştu.

“Türkiye, Türkiye’den büyüktür”

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla coşkulu bir kalabalık ile karşılamamız 6’lı masaya ve o masanın altındaki gizli öğelere vereceğimiz bir mesajdır. Bu mesajı Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsızlık duyan bütün dünyaya vereceğiz. Aynı zamanda umudu Türkiye olanlara da bu mesajı vereceğiz. Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Balkanlar’daki soydaşlarımızın gözü Türkiye’de. Afrika’daki mazlumların, Filistin ve Suriye’de mağduriyet yaşayanların gözü Türkiye’de. Cumartesi günü miting alanında toplanacak on binler ile birlikte Cumhurbaşkanımıza desteğimizi göstererek tün dünyaya ve umudu Türkiye olanlara mesajımızı vereceğiz.”

AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz ise, “Bizler geniş bir aileyiz. Tecrübesi olan, kurumsal hale gelmiş olan bir partiyiz. Her seçimin kendi açısından bir önemi var. Ancak 2023 seçiminin diğer seçimlere baktığımızda daha bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bizlere düşün her noktada birlik içerisinde olduğumuzu göstererek meydanı doldurmak ve Cumhurbaşkanımıza desteğimizi sunmaktır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın arkasında yük olan değil yük alan olmalıyız”

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yük olan değil, yük alan olmalıyız. Bir tarafta dünya beşten büyüktür diyerek mazlumun yanında olan ve tüm dünyaya kafa tutan bir lider, diğer tarafta ise terör örgütü uzantılı altılı masa. Cumartesi günü miting alanında, 2023’te ise sandıkta tüm dünyaya Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstereceğiz.”

