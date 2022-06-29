Bursa'da hekimlere yönelik acil obstetrik eğitimi düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, anne ölümlerini azaltmak amacıyla Bursa'daki kamu ve özel hastanelerde görev yapan uzman hekimlere yönelik düzenlenen Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi başladı.

3 gün sürecek eğitimin açılış programına Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı program sorumlusu Uzm. Dr. Veli Ongun ile kamu ve özel hastanelerde görev yapan kadın doğum uzmanı hekimler katıldı.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, acil obstetrik bakım gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden ve acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olduğunu belirtti. Acil obstetrik bakım eğitimlerinin önemine değinen Dr. Yavuzyılmaz, “Sağlık göstergelerinde çok önemli bir yeri olan, anne ölümleri konusunda yeniden bir farkındalık oluşturmak, önlenebilir anne ölümleri konusunda tedbir almak, hekim ayağında ne yapabiliriz, bu süreci sağlıklı bir şekilde nasıl yürütebiliriz konusunu da tartışabileceğimiz bir program olacak” dedi.

Acil obstetrik bakım eğitimlerinin 2011 yılından bu yana devam ettiği bilgisini veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı program sorumlusu Dr. Veli Ongun ise, “Eğitimlerimizde 4 bin 500’den fazla kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerimizle bir araya geldik. Bakanlık olarak anne ölümlerini azaltma konusunda neler yapabiliriz. Ne gibi tedbir alabiliriz. Sahada ne tür eksiklerimiz var onları görüyoruz. Ona göre de anne ölümlerini azaltmaya çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye anne ölümlerini azaltmada başarılı bir ülke. Rakamlarımız her yıl düşüyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim başladı. 3 gün sürecek program boyunca Prof. Dr. Yavuz Üstün, Prof. Dr. H. Levent Keskin, Prof. Dr. Ayşe Özcan, Prof. Dr. Dilek Şahin, Prof. Dr. Aykan Öcal ve Uz. Dr. Zühal Köksal tarafından katılımcılara çeşitli bilgiler aktarılacak.

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