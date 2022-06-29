Yıldırım’ın ‘Özel’ anneleri üretiyor

Yıldırım Belediyesi ve Engelliler Federasyonu işbirliği ile Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bulunan sera da engelli öğrencilerin anneleri için sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açıldı.

Anne Eli Değsin Projesi’nin 2’nci etabı olarak hayata geçirilen uygulamada önce annelere tarım uygulamaları eğitimi verildi sonrasında Yıldırım Belediyesi Kompost Tesisi’nde üretilen organik kompost kullanılarak ekilecek olan toprak zemin hazırlandı. Sebze ve meyvelerin tohumları ekilerek tarım uygulamalarına başlandı. Ürünlerin, okulda kurulacak olan stantta satışı sağlanacak ve elde edilen gelir öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.

Yıldırım’ın özel annelerinin eğitim gören çocuklarını beklerken boşta kalan vakitlerini değerlendirebilmeleri amacıyla sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açtıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ‘Anne Eli Değsin’ projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik projeler üretiyoruz. Daha önce yine Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören evlatlarımızın ailelerine yönelik dikiş kursu açıp ilçemizdeki tekstil şirketlerinden aldığımız atık kumaşları değerlendirerek tekrar ekonomiye kazandırdık. Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim ve İş Okulu’nda eğitim gören engelli çocuklarımızın anneleri, yine çocukları eğitim alırken bu atık kumaşlardan bez çantalar üretti. Ayrıca, İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde velilerimiz belli bir kazançta elde etti. Projenin devamı niteliğinde bu yıl da annelerimiz için sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açarak önce eğitim verdik sonra da serada uygulama yapma imkânı sunduk. Yıldırım Belediyesi olarak belediye hizmetlerini sadece alt ve üst yapı yatırımları olarak görmüyor, sosyal belediyecilik çalışmaları ile Yıldırımlı vatandaşlarımıza her alanda hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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