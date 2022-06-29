Yıldırım’ın ‘Özel’ anneleri üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’ın ‘Özel’ anneleri üretiyor

İHA

Yıldırım’ın ‘Özel’ anneleri üretiyor

Yıldırım Belediyesi ve Engelliler Federasyonu işbirliği ile Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bulunan sera da engelli öğrencilerin anneleri için sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açıldı.
Anne Eli Değsin Projesi’nin 2’nci etabı olarak hayata geçirilen uygulamada önce annelere tarım uygulamaları eğitimi verildi sonrasında Yıldırım Belediyesi Kompost Tesisi’nde üretilen organik kompost kullanılarak ekilecek olan toprak zemin hazırlandı. Sebze ve meyvelerin tohumları ekilerek tarım uygulamalarına başlandı. Ürünlerin, okulda kurulacak olan stantta satışı sağlanacak ve elde edilen gelir öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.
Yıldırım’ın özel annelerinin eğitim gören çocuklarını beklerken boşta kalan vakitlerini değerlendirebilmeleri amacıyla sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açtıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ‘Anne Eli Değsin’ projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik projeler üretiyoruz. Daha önce yine Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören evlatlarımızın ailelerine yönelik dikiş kursu açıp ilçemizdeki tekstil şirketlerinden aldığımız atık kumaşları değerlendirerek tekrar ekonomiye kazandırdık. Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim ve İş Okulu’nda eğitim gören engelli çocuklarımızın anneleri, yine çocukları eğitim alırken bu atık kumaşlardan bez çantalar üretti. Ayrıca, İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde velilerimiz belli bir kazançta elde etti. Projenin devamı niteliğinde bu yıl da annelerimiz için sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açarak önce eğitim verdik sonra da serada uygulama yapma imkânı sunduk. Yıldırım Belediyesi olarak belediye hizmetlerini sadece alt ve üst yapı yatırımları olarak görmüyor, sosyal belediyecilik çalışmaları ile Yıldırımlı vatandaşlarımıza her alanda hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu
Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen’e tam not
YEREL HABERLER Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen’e tam not
Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
YEREL HABERLER Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
Yıldırım ‘da ‘Erguvan Zamanı’ coşkusu
YEREL HABERLER Yıldırım ‘da ‘Erguvan Zamanı’ coşkusu
Ayı ve sarıkız mantarı İtalyan pizzası, Fransız çorbalarına lezzet katıyor Mustafakemalpaşa’da ayı ve sarıkız mantar sezonu başladı
YEREL HABERLER Ayı ve sarıkız mantarı İtalyan pizzası, Fransız ...
AK Mudanya Kadın ve Gençlik Kollarında başkanlar belirlendi
YEREL HABERLER AK Mudanya Kadın ve Gençlik Kollarında başkanlar ...
Büyük bayramlaşma Kurban’ın 3. günü
YEREL HABERLER Büyük bayramlaşma Kurban’ın 3. günü
Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, LGS tercihleri öncesinde rehber öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, LGS tercihleri ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya ...
Bursa'da hekimlere yönelik acil obstetrik eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da hekimlere yönelik acil obstetrik eğitimi ...
TİGEM tay satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde etti
YEREL HABERLER TİGEM tay satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde ...
Yabani hayvanların saldırısına uğrayan koç tedavi edildi, 'Kahraman' adı verildi
YEREL HABERLER Yabani hayvanların saldırısına uğrayan koç tedavi ...
Hairbysam metaverse dünyasında yerini aldı
YEREL HABERLER Hairbysam metaverse dünyasında yerini aldı
MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu’ndan Cumhurbaşkanına teşekkür ''Türkiye genelinde 11 bin 500 çocuğumuz artık her gün defalarca parmağı delinmekten kurtarılacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aileler ve çocuklarımız adına bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum''
YEREL HABERLER MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu’ndan Cumhurbaşkanına ...
Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu
YEREL HABERLER Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı Radyoda dini ...
İİBF’liler kep attı
YEREL HABERLER İİBF’liler kep attı
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kalite çalışmaları son sürat devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kalite çalışmaları son ...
Dünya Mirası Lazgi Bursa Festivali’nde sahne aldı
YEREL HABERLER Dünya Mirası Lazgi Bursa Festivali’nde sahne aldı
Öksüz ve yetim tilkileri kucağında büyüttü Kucağında kahveye götürüp çocuğu gibi sevdiği tilkileri yetkililere teslim etti Anneleri ölen tilkileri besleyip büyütüp teslim etti
YEREL HABERLER Öksüz ve yetim tilkileri kucağında büyüttü Kucağında ...
Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar ...
Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı Fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı Fuhuşa ...
Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.