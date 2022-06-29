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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu

İHA

Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nda (BUÜMYO) eğitimlerini tamamlayan 28. dönem mezunları, diploma heyecanı yaşadı.
MYO’nun İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım ve Tohumculuk Teknolojisi programlarından mezun olan 100 öğrenci, kep attı.
Mezuniyet töreninde konuşan UÜ. MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, mezun öğrencilere vicdan ve akıl yolundan ayrılmamaları konusunda tavsiyede bulunurken; “2 yıllık pandeminin ardından yüz yüze mezuniyet heyecanı yaşadık. Evlatlarımızı, büyük özenle ve emekle yetiştirerek hayat mücadelesine güçlü bireyler olarak yolcu ediyoruz” dedi.
Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu’nun 20212022 Eğitim ve Öğretim Mezuniyet Töreni, dün saat 10.30’da MYO Yerleşkesinde yapıldı.
Geniş bir katılım ve coşkuyla düzenlenen törene; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, UÜ Rektör Yarımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte akademisyenler, öğrencilere ve aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezun öğrenciler adına konuşan okul birincisi Organik Tarım programı öğrencisi Nurgül Cengiz, evlilik ve annelik sebebiyle bıraktığı eğitim hayatını tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken, katkılarından dolayı yüksekokul öğretim elemanlarına ve ailesine teşekkür ederek mezun arkadaşlarını tebrik etti.
Törende konuşan MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz ise 30 yıldır görev yaptığı okulun birçok öğrenciye büyük kazanımlar sağladığını, özellikle mesleki anlamda verilen eğitimlerin yıllar içinde iş hayatına olumlu katkılarını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.
Bu yıl itibariyle 551 öğrencinin eğitim aldığı okula ÖSYM’nin duyurularının ardından Eylül ayına kadar 200 öğrencinin daha katılacağını belirten Prof. Öz; “Kontenjan sorunu yaşamayız fakat bu süreçte bizim en büyük sorunumuz yurt. Özellikle KYK yurdu mevcut değil. Bu da öğrencilerimizin tercihlerinde önemli rol oynuyor. Bu konu da belirli aşamalar kaydedildi. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
UÜ Rektör Yarımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar’da konuşmalarında, tavsiyelerde bulundukları mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.
Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerin verildiği törende, MYO öğrencileri arasında düzenlenen voleybol turnuvasında ilk üç sırayı alan takımlara da kupaları takdim edildi.
Tören, katılan mezunlara onur ve anı belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.

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