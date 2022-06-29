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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Padişahların manevi zırhı: Dualı gömlekler

İHA

Padişahların manevi zırhı: Dualı gömlekler

Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek, güç elde etmek, şifa bulmak ve nazardan korunmak amacıyla giydikleri dualı gömlekler, Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde bulunan ‘Dualı Gömlekler Sergisi’, yurt dışında Japonya, Almanya ve Arnavutluk, Türkiye’de ise Kars, Erzurum, Ankara ve Mardin’in ardından Bursa’da ziyarete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi’ndeki sergide, asılları Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi’nde sergilenen padişah gömleklerinin replikaları yer aldı. Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve Hattat Mehmet Vanlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekibin 8 yıllık çalışmasının ardından hazırlanan celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı gömlekler, ‘Dualı Gömlekler Sergisi’ ile Bursalılarla buluştu.
Serginin açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ile sanatseverler katıldı.
Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile Hattat Mehmet Vanlıoğlu, açılış töreninin ardından sergiyi gezen protokol üyelerine ‘eserlerin nasıl hazırlandığı ve gömleklerin üzerindeki yazı ve işaretlerin ne anlama geldiği hakkında’ bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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