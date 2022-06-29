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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem: Zor bir dönemde dayanışma içinde çalışıyoruz

İHA

Başkan Erdem: Zor bir dönemde dayanışma içinde çalışıyoruz

Nilüfer’in muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, mahallelerde yaşanan sorunları dinledi. Muhtarların, ülkenin ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak önceliklerini belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, “Zor bir dönemde, dayanışma içinde Nilüferlileri gülümsetmek için çalışıyoruz” dedi.
Nilüfer’de düzenli aralıklarla mahallelere giderek sorunları yerinde görüp, anında çözüm üreten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ayrıca muhtarlarla da özel olarak toplantılar yaparak talep ve önerilerini dinliyor. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Yardımcıları ile müdürlerin de yer aldığı Muhtarlar Toplantısı’nda, mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaşların talepleri ve kentin geleceği konuşuldu.
“Zor bir dönemden geçiyoruz” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ülkenin ekonomik durumunun, Nilüfer Belediyesi’nin bütçesine yansımasına değindi. Başkan Turgay Erdem, “Bu süreç hepimizi çok yordu. 3 yıl içinde başımıza gelmeyen neredeyse kalmadı gibi. Pandemi, ekonomik zorluklar, vatandaşların bu alandaki paylaşımları ve zorlukları bizi pandemiden daha çok etkiliyor. Ekonomik zorluklarla uğraşırken diğer yandan kendi bütçemizle ilgili sorunlarla uğraş vermek zorunda kalıyoruz. Her şeye artış geliyor ancak belediye bütçelerinde artış olmadığı için gelirlerimiz üzerinden çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Diğer bir yandan yasal olarak almamız gereken payları almakta zorlanıyoruz. Hazinenin satış işlemlerinden bütçemize yüzde 30 pay geliyordu. Son olarak yaklaşık 350 milyon TL değerinde 3 parsel satıldı. Ancak bu satışlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üzerinden yapıldığı için Nilüfer Belediyesi’ne bir kuruş pay aktarılmadı” diye konuştu.
Bu zorlu şartlarda muhtarların, öncelikli taleplerini belirlemeleri gerektiğine dikkat çeken Başkan Erdem, “Vatandaşlardan şikayetler gelebiliyor. Şikayet ederken birbirimizi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sıkıntılar içinde üç yıldır uğraş veriyoruz. Her mahallemize hizmet götürmek için gayret sarf ediyoruz. Sorunlarımız gerçekten büyük. Bundan sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. İhalelere bir kişi bile girmez oldu. Siz, mahallelerimizde eksiklerini gören bilen arkadaşlarsınız. Bu durumumuzu dikkate alarak, öncelikli konuları belirlemeniz lazım. Vatandaşlara da bunu anlatmanız gerekiyor. Bizim bütçemiz de bu konuyla ilgili sınırlı. Stratejik Plan’a uymaya çalışıyoruz. İşimiz gerçekten zor. Bu iki yıl da kolay geçmeyecek. Hepimiz zor zamanda görev alan kamu emekçileriyiz. Her şey düzlüğe çıktığında, bizler de daha uygulanabilir programlar yapacağız. El ele, kol kola dayanışma içinde olacağımıza inanıyorum. Birlikte hizmet etmeye, Nilüferlileri gülümsetmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarı Ayşenur Sayan, Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ve diğer tüm muhtarlar, söz alarak yapılan hizmetler için teşekkür ederken, talep, öneri ve şikayetlerini de dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, muhtarlara tek tek yanıt verdi.

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