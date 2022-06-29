Ulaştıran ekip, sertifikalarına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 saat esasıyla çalışan şoförler, güvenli ve ekonomik sürüş eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin daha donanımlı hale gelebilmesi amacıyla eğitim programlarını aksatmadan sürdürüyor. Bu çerçevede, kurumun farklı birimlerinde görev yapan şoförlere yönelik ‘Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi’ düzenlenmişti. Belediye meclis salonunda güvenli ve defansif sürüşün öneminin anlatıldığı teorik eğitim alan şoförler, BUTTİM’deki ek hizmet binası şantiyesinde de pratik yapmıştı. Özel olarak oluşturulan parkurda binek araç, kamyonet ve ağır vasıta kullanan sürücüler; geri park etme, direksiyon hakimiyeti ve ABSESP frenleme teknikleri eğitimini başarıyla tamamladı. Sertifika almaya hak kazanan 101 personel için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda tören düzenlendi.

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, belediye personelinin donanımını artırmak adına eğitimleri önemsediklerini belirterek, “Belediyemizin vermiş olduğu tüm hizmetleri en iyi şekilde yürütebilmemiz için personelin gayreti önemli. İnşallah bu eğitimlerle hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunarız. Yaklaşık 13 bin çalışanı olan ve binlerce resmikiralık aracı bulunan belediyenin sahadaki yüzü sizsiniz. Bu nedenle hem sorumluluk duygunuz hem de vatandaş karşısındaki duruşunuz, iletişiminiz bizler için çok önemli” dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ise kurum içi eğitimlere büyük önem verdiklerini belirterek, benzer çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar da trafiğe çıkıldığı andan sonra dikkatin oldukça önem taşıdığını vurgulayarak, “İleri Sürüş Teknikleri eğitimi alan Büyükşehir Belediyesi personeline bugün sertifikalarını takdim ettik. Bu güzel çalışmanın diğer belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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