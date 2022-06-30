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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ ile Ceviz Üreticileri Derneği arasında bilimsel işbirliği

İHA

BUÜ Yönetimi, Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) ile bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.

BUÜ ile Ceviz Üreticileri Derneği arasında bilimsel işbirliği

BUÜ Yönetimi, Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) ile bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.
Törene BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlhan Turgut, Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Remzi Ergüder BİTUAM Müdürü Prof.Dr. Utku Çopur, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, dernek yöneticileri ve akademisyenler katıldı.
Protokol ile Türkiye’de ceviz üretiminin artırılması, yaygınlaştırılması ve dolayısıyla ülke ekonomisineyüksek katkının sağlanması için meyvenin daha modern tekniklerle yetiştirilmesi,oluşabilecek olumsuz durumlara karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi, ceviz bazlıkatma değerli ürünlerin geliştirilmesi, yerli cevizin fonksiyonel özelliklerinin ortayakonulması amacıyla BUÜ ile CÜD arasında ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesi; her iki tarafarasındaki ilişkilerin teşvik edilmesi, mevcut olan ilişkilerin geliştirilmesi ve araştırma sonuçlarınınortak kullanımının sağlanması, ortaya çıkan bulguların ulusal ve uluslararası dergilerde veorganizasyonlarda yayımlanması; üniversite ve sektör temelli simbiyoz çalışmalarının oluşturulması, karşılıklı deneyimleriniki kurumun birbirine aktarması hedefleniyor.
Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversite olarak topluma karşı görevlerimiz var. Toplumun ihtiyaç ve taleplerine karşılık vermek durumundayız. Nitekim üniversitelerin görevlerinden biri de topluma hizmettir. Güçlü bir Ziraat Fakültemiz ve ülkemiz öncelikli alanı olan gıda arzı ve
güvenliği konusunda aktif çalışmalar yapan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (BİTUAM) var. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleri, araştırma projeleri gibi şeyler bizi mutlu ediyor. Bugün imzaladığımız bu protokolün iki kurum ve en önemlisi ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
“Ülkemiz dünyanın 4. büyük ceviz üreticisi”
Törende söz alan Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Remzi Ergüder ise, “Türkiye, Dünya ceviz üretiminde Çin, ABD ve İran'dan sonra 4. sırada yer almaktadır. Ceviz için önemli gen merkezi olan ülkemiz, yapılan yeni ceviz bahçesi yatırımları ve üretim artışına rağmen bu avantajını değerlendiremediği için 2021 yılında yaklaşık 130 milyon dolarlık ceviz ithalatı ile en çok ceviz ithal eden ülke olmuştur. Üretim alanı ve ağaç sayısı her geçen yıl artmakla birlikte tüketimin de artması ithalat oranının aynı şekilde artış göstermesine neden olmuştur.Türkiye’de ceviz üretimin artırılması, yaygınlaştırılması ve dolayısıyla ülke ekonomisine yüksek katkının sağlanması için meyvenin daha modern tekniklerle yetiştirilmesi, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi, ceviz bazlı katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, yerli cevizin fonksiyonel özellikleri ile besinsel üstünlüklerinin ortaya konulmasıgerekmektedir.” şeklinde konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) Müdürü Utku Çopur ise BİTUAM ile Gıda Mühendisliği Bölümü’nün,Ceviz ÜreticileriDerneği’nin katkılarıyla hali hazırda“Türkiye’nin Farklı İllerinde Yetiştirilen Cevizlerin KemometrikKarakterizasyonu, Sınıflandırılması ve Kimliğinin Doğrulanması” isimli bir projeyi de üniversitenin BAP birimi maili desteği ile yürütüldüğünden bahsetti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

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