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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni mühendislerin mezuniyet heyecanı

İHA

Yeni mühendislerin mezuniyet heyecanı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi, 20212022 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.
Görükle Kampüsü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof.DrAdem Doğangün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Akın Burak Etemoğlu, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu yıl mezun etmekte olduğumuz genç mühendisler önceki yıllara göre farklı bir nitelikle mezun oluyorlar. Bu yıldan itibaren üniversitemizin Türkiye’deki 207 üniversite içerisinde YÖK tarafından belirlenen 20 Devlet Üniversitesi’nden biri olarak Araştırma Üniversitesi ünvanına sahiptir. Öğrencilerimiz Araştırma Üniversitesi ünvanına sahip kaliteli bir üniversiteden mezun oluyor. Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin yeteneklerine güvenim tam. Akademisyenlerimizin şu ana kadar gösterdikleri performansı bundan sonraki dönemde de göstermeleri durumunda bu 20 Araştırma Üniversitesi arasında ilk 10’a gireceğimizden şüphem yok. YÖK tarafından sekiz alanda yetkinliğimiz tescil edilmiş bulunuyor. Bu sekiz alanda üçü Gıda Biyoteknolojisi, Otomotiv Malzeme Teknolojileri ve İleri ve Yenilikçi Malzemeler alanı olmak üzere mühendislik ve fen alanındadır. Hele ki Otomotiv Malzeme Teknolojileri alanında Türkiye’nin bir numarasıyız. Otomotiv Malzeme Teknolojileri sadece mühendisliğin otomotiv dalını değil mühendisliğin bütün dallarını kapsıyor. Bununla ne kadar övünsek azdır. Mühendislik Fakültemizin bir diğer üstünlüğü de şudur; Avrupa’da geçerli sayılan Türkiye’deki 129 bölümden beşi üniversitemizin Mühendislik Fakültesi bölümleridir. Böyle bir tablonun gerçekleşmesini müsebbibi saygıdeğer akademisyenlerimizdir. Değerli hocalarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sevgili mezunlar; bu ülkenin fedakar ve özverili gençlere, yani size ihtiyacı var. Sizlerin gayretleriyle bu ülke dünyada ilk beşe girecek kapasitededir. Bu potansiyeli sizlerde görüyorum. Mezuniyetinizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.
“Mezunlarımız Türk sanayisine değer katıyor”
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise, pandeminin belirlediği ağır şartlarda yüz yüze gerçekleştirilemeyen mezuniyet törenlerinin ardından bu kadar coşkulu bir kalabalıkla mezuniyet törenini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 40 yılı aşkın tecrübesiyle evrensel değerleri gözeterek aklın ve bilimin önderliğinde mühendislik alanında bilgi üretimine odaklanmış ve bu doğrultuda faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. İnsanımızın beyin gücünün fiziksel sınırlar olmadan değere dönüştüğü, kaliteyi odağa alan yenilikçi bir çalışma model ve kültürü ile imkanlar ölçüsünde bu çalışmalara katkısı olan akademisyen, çalışan ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pandeminin maalesef aramızda aldıkları oldu. Prof.Dr. Cenk Özmutlu ve Fakülte Sekreterimiz Selami Akın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgili öğrencilerim, bu fakültede edindiğiniz donanım, evrensel değer ve bilgilerle geleceğimizi daha iyi yöneteceğinize inancım tamdır. Fakültemizin verdiği eğitim düzeyinin en önemli ölçüsü mezunlarımızın iş hayatlarındaki mevcut konumlarıdır. Mezunlarımız, firma sahibi, üst düzey yönetici, Tasarım Mühendisi, Üretim ve ArGe Mühendisi, direktörler gibi görevlerle Türk sanayisine değer katmaya devam ediyor. Kendinize ve fakültenize güvenin, merak ve heyecanınızı kaybetmeden bu aziz vatan için tüm gücünüzle çalışın. Hepinize tüm hayatınız boyunca üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.” dedi.
Tören, Fakülte Birincisi Berkay Tahir Ağaoğlu’nun konuşması, dereceye giren öğrencilere plaket takdimi, öğrencilerin kortejle protokol ve aileleri selamlarından sonra mezunların havaya kep atmalarıyla sona erdi.

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