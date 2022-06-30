Bursa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da kavşakta meydana gelen kazada işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpıma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobildeki ve servisteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Samanlı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammet Ö. idaresindeki 16 S 1850 plakalı işçi servisi, kavşakta karşı istikamete geçmeye çalışan Kenan K. yönetimindeki 16 KT 554 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kenan K.’nin kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak trafik lambasına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada servis sürücüsü yara almazken, serviste bulunan yolcular ve Kenan K.'nin yönetiminde araç içerisinde bulunan, isimleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları olay yerine geldiğinde ise göz yaşlarına hakim olamadı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bölgede oturan ve kazaya şahit olan Burak Özdemir, “Evden çıktım. İleri doğru ilerken kazayı duydum. Servis aracı karşıdan gelirken, kavşakta karşıya geçmeye çalışan otomobile çarptı. Burada 2 gün önce bir kaza daha meydana geldi. Sürekli kaza yaşanan bir yer burası. Yaralıların Allah yardımcıları olsun” dedi.

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