Viyadükten uçan otomobil yüklü tır olay yerinden kaldırıldı

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Bursa’da viyadükten aşağı uçan ikinci el otomobil taşıyan tır, olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya ikinci el otomobil yüklü F.K. idaresindeki 34 KL 2260 plakalı tır, Gemlik Kurtul mevkiinde dinlenme tesisinden çıkan otomobile çarpmamak için, ani manevra yapması sonucu viyadükten aşağı uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ulaştı. Tırda sıkışan sürücü, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tırın üzerindeki kullanılamaz hale otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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