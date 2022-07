Festivalin finalini Bursalılar 'Can' kulağı ile dinledi

Bu yıl 60.sı gerçekleştirilen ve 12 Haziran’dan bu yana Bursalı sanatseverleri yerli, yabancı birçok ünlü isimle buluşturan Uluslararası Bursa Festivali, assolist Sibel Can konseri ile muhteşem bir finale imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali’nin konserler dizisinin son konuğu ünlü assolist Sibel Can oldu.

Etkinliğin destekçisi Durmazlar sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde yeni şarkılarıyla sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Sibel Can, dillerden düşmeyen parçalarını Bursalı hayranları için bir bir sıraladı. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, "Adını dağlara yazdım" şarkısını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren ünlü assoslist, 60 yıllık bir festivalde sahne almanın ise büyük bir gurur olduğunu söyledi. Bursa'ya gelip Zeki Müren'i anmadan olmaz diyen Sibel Can'ın, şarkılarına izleyiciler eşlik etti. Ünlü sanatçı ayrıca kendisini Bursalı hayranlarıyla bu güzel etkinlikte buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a şükranlarını iletti.

Türk Sanat Müziği'nin en beğenilen şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Sibel Can, hareketli parçalarıyla coştururken, sahne performansı ile de göz kamaştırdı. Sibel Can, seslendirdiği "Bursa'nın ufak defek taşları" türküsüyle Bursalı hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ile BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, assolist Sibel Can'a gecenin anısına festival özel plaketi sundu. Başkanvekili Çelik, ayrıca festival ana sponsoru Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış'a festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.