Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çöp poşetinin içerisine gizlenmiş halde 20 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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