Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir içme suyu temin etmesine her şeyden çok önem veren BUSKİ olarak; içme suyu kalite denetimleri genel müdürlüğümüz bünyesindeki içmesuyu laboratuarlarında "toplamda 52 metotta 285 parametreyle" herhangi bir aksaklık olmadan ve sürekli olarak denetlenmektedir. Bursa'mızın genelinde alınan su numunelerinin tüm analiz sonuçları "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygundur. Son günlerde bazı basın yayın organlarında"herhangi bir belge ve bilgiye dayandırılmadan" yayınlanan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini tüm Bursalılar'dan önemle rica ediyoruz. BUSKİ olarak laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen denetimlerin yanısıra İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içme suyunda ek olarak denetimler yapılarak içme suyunun uygunluğu teyit edilmektedir. Ayrıca aynı numuneler bağımsız başka laboratuvarlarda da paylaşılarak tüm sonuçlar sürekli olarak teyit edilmektedir. Bursa'mızda içme suyunun tüketilmesinde sağlık açısından olumsuz herhangi bir durum bulunmamaktadır. Çeşmeden akan sularımızı her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz."

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