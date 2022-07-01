Bursa'da Altın Karagöz heyecanı başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Altın Karagöz heyecanı başlıyor

İHA

Bursa'da Altın Karagöz heyecanı başlıyor

Pandemi sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34'üncüsü, 2 Temmuz’da başlıyor. Yarışmanın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00’da Atatürk Heykeli önünden gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilerek gerçekleştirilecek.
Uluslararası Bursa Festivali’nin, devam niteliğinde kabul edilen ve bu yıl 34. kez dünyanın birçok farklı ülkesinden dansçıları Bursa’da buluşturacak olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışması 2 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid19 salgını sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen etkinliğe bu yıl yurtdışından 19 ülke katılacak.
Kültürlerin buluşma noktası
Dünyanın birçok farklı ülkesinden halk dansları ekiplerinin ağırlandığı Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları aynı zamanda Bursa’yı da kültürlerin buluşma noktası haline getiriyor. Bu yıl 19 ülkenin yarışacağı etkinlikte 600 yabancı dansçı yer alacak. 22 yerli topluluğun da katılacağı halk dansları yarışmasında 1200’e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerinin sergileyecekler.
Coşkusu Bursa’nın dört bir yanına yayılacak
İki yıllık aranın ardından hem dünya dansçılarının hem de Bursalıların özlemle beklediği Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın heyecanı şehrin dört bir yanına yayılacak. 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek olan ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerinin Bursa’nın tüm sokaklarına yayacaklar. 2 Temmuz Cumartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosu’nda ekiplerin 3’er dakikalık gösterileriyle açılışı yapılacak olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00’da Atatürk Heykeli önünden gökyüzüne güvercin uçurularak ve dünyaya barış mesajı verilerek başlayacak.
Final gecesi için biletinizi almayı unutmayın
Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken, 7 Temmuz akşamı yapılacak final gecesi ise biletli olacak. Kişi başı 20 TL’den satılacak biletler biletinial.com platformu, Tayyare Kültür Merkezi ile Açıkahava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Yarışmaya Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC., Kosova, Kuzey, Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya’dan halk dansları ekipleri katılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen yarışmanın bu yıl ki sponsorları arasında Suryapı Marka AVM, Erikli ve Hayat Hastanesi'de bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da 16 yaşındaki genç, 18 yaşındaki genci bıçakladı 18 yaşındaki gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Bursa’da 16 yaşındaki genç, 18 yaşındaki genci ...
Bursa'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Bursa'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
6 kilometrelik yolu yürümemek için aldığı elektrikli bisikleti çalındı.. O anlar kamerada Bursa'da montunu alırken bisikletinden oldu Elektrikli bisikleti sürükleyerek kaçırdı
YEREL HABERLER 6 kilometrelik yolu yürümemek için aldığı elektrikli ...
BUSKİ'den açıklama
YEREL HABERLER BUSKİ'den açıklama
Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi
TIR devrildi, yol kapandı
YEREL HABERLER TIR devrildi, yol kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa ziyaretinde bu yollar trafiğe kapatılacak İl Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara trafik uyarısı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa ziyaretinde bu yollar ...
Festivalin finalini Bursalılar 'Can' kulağı ile dinledi
YEREL HABERLER Festivalin finalini Bursalılar 'Can' kulağı ile ...
Viyadükten uçan otomobil yüklü tır olay yerinden kaldırıldı
YEREL HABERLER Viyadükten uçan otomobil yüklü tır olay yerinden ...
Otomobil taşıyan TIR viyadükten uçtu: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil taşıyan TIR viyadükten uçtu: 1 ağır yaralı
Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 yaralı İstanbul’dan Bursa’ya ikinci el otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu
YEREL HABERLER Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 ...
Üzerine kaynar süt dolu tencere devrilen Büşra ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaynar süt dolu tencere devrilen Büşra ağır ...
Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı
Özbek öğrenciler Bursa’da buluştu
YEREL HABERLER Özbek öğrenciler Bursa’da buluştu
Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı
YEREL HABERLER Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı
Bursa'da hastane dönüşü kaza; anne ile oğlu öldü
YEREL HABERLER Bursa'da hastane dönüşü kaza; anne ile oğlu öldü
Anne ve oğlu aynı otomobilde can verdi Mermer yüklü tırla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anne ve oğlu aynı otomobilde can verdi Mermer yüklü ...
İznik’e Kütüphane ve Gençlik Merkezi
YEREL HABERLER İznik’e Kütüphane ve Gençlik Merkezi
DGS adayları dikkat Bursa Valiliği duyurdu
YEREL HABERLER DGS adayları dikkat Bursa Valiliği duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından Bursa’ya geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından ...
Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi
YEREL HABERLER Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi
Tahsin Tam: “Bizim için rakipler önemli değil”
YEREL HABERLER Tahsin Tam: “Bizim için rakipler önemli değil”
Bursa’dan çıkan LGS birincileri hedeflerini açıkladı Hedeflerinin yazılım ve elektronik olduğunu açıklayan öğrenciler kadar aileler de heyecanlı
YEREL HABERLER Bursa’dan çıkan LGS birincileri hedeflerini ...
T2, açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER T2, açılışa hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.