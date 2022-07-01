Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem sona erdi

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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, squash, cimnastik, branşlarında dereceye giren 1. dönem kursiyerleri sertifikalarına kavuştu.

Çocukların, yaz tatilini farklı sportif aktiviteleriyle verimli geçirmelerine katkı sunmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl ilk dönemi tamamladı. Yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, squash, cimnastik, ilk dönemi tamamlayan 2 bini aşkın kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çalı Yüzme Havuzu ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde iki hafta boyunca eğitim alan 800’ü aşkın öğrenci sertifika heyecanı yaşadı. Nilüfer Belediyespor Yönetim Kurlu Üyesi ve Yüzme Branş Sorumlusu Fehmi Gökçen’in elinden sertifikalarını alan öğrenciler mutluluklarını ebeveynleri ile paylaştı.

Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem 4 Temmuz’da başlayacak.

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