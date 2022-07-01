Bursa'da veterinerlerden coşkulu mezuniyet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da veterinerlerden coşkulu mezuniyet

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, 20212022 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

Bursa'da veterinerlerden coşkulu mezuniyet

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, 20212022 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.
BUÜ Görükle Yerleşkesi’ndeki Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Rektör Yardımcısı Prof.Dr Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı İrfan Kırıştıoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Yıldız, dekanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
‘’Bu ülkenin sizlerin gayretine ihtiyacı var’’
Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimiz çok değerli bir üniversite ve çok değerli bir fakülteden mezun oluyorlar. Bu mezunlarımız önceki yıllarda mezun olanlara göre daha ayrıcalıklıdır, çünkü onlar Araştırma Üniversitesi ünvanına sahip bir Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun oluyorlar. Araştırma Üniversitesi olmak önemlidir. YÖK tarafından 8 alanda yetkinliğimiz belirlendi. Bu 8 alandan birisi Veteriner Fakültemiz ile alakalıdır. Hayvan Yetiştirme alanında Türkiye’de birinciyiz. Hem kadro hem de yapılacak bilimsel çalışmalar için finansal destek alıyoruz. Gıda Arz Güvenliği ana şemsiyesi altında dünyanın geçtiği bu zor dönemden sonra gıdanın, hayvancılığın ve hayvan beslemenin önemi herkes tarafından anlaşıldı. Dünyada bir takım sıralama kuruluşları var. Bunlardan birisi olan Scimago’nun geçen hafta yayınladığı 2022 verilerine göre Veteriner Fakültemiz, dünyadaki Veteriner Fakülteleri arasında 324. Sıradadır. Türk üniversitelerindeki Veteriner Fakülteleri arasında ise 6. Sıradadır. Dünyada iyi yerdeyiz. Türkiye’deki sıralamamız da daha üst noktada olmalıdır. Araştırma Üniversitesi olmamız nedeniyle kriterleri sağlayan hiçbir akademisyenimizin kadro problemi kalmamıştır. Bundan dolayıdır ki artık sıralamalarda daha üst yerlerde olmamamız için hiçbir sebep yoktur. Gençlerimizin bu noktaya gelmesinde emeği büyük olan aileleri ve akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili gençler, böyle bir üniversiteden ve böyle bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Beş yıllık bir eğitimi başarıyla bitirdiniz. Bu ülkenin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için sizin gayretine ihtiyaç var. Gözünüz dışarıda olmasın. Bu ülke sevilecek bir ülke. Bu ülke hatırına can feda edilecek bir ülke. Elbette sıkıntılarımız var, bunu yok sayamayız. Ancak sizlerin gayretiyle bu ülke daha iyiye ulaşacaktır. Bu parıltıyı gözlerinizde görüyoruz. Sizden beklentimiz sadece ülkemizin yükselmesi için gayret göstermenizdir. Yolunuz açık olsun, Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.
‘’Çalışın, gayret edin ve yılmayın’’
Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ise konuşmasında, “Bu güzel ortamda hem bir Vali Yardımcısı, hem de evladının mezuniyetiyle gurur duyan bir baba olarak bulunmaktayım. Hepimiz çok heyecanlı ve çok sevinçliyiz. Saygıdeğer hocalarıma bu pırıl pırıl Veteriner Hekimleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Onlar nereye giderlerse gitsinler sizlerin öğrencinizdir ve sizleri temsil edeceklerdir. Onların üzerinde hakkınız çok büyük. Sevgili genç Veteriner Hekimler, görevinizi buradan aldığınız eğitimle yapacaksınız. Gittiğiniz yerlerde okulunuzu hocalarınızı temsil edeceksiniz. Bizler, yavrularını emziren bir köpek rahatsız olmasın diye ordunun yolunu değiştiren bir peygamberin varisleriyiz. Siz genç Veteriner Hekimler, İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy’un meslektaşlarısınız. Göreviniz o kadar kutsal ki dili ve ifadesi olmayan hayvan aleminin şifacıları olacaksınız. Devletiniz ve alicenap milletimiz sizlerin bu noktaya gelmenize vesile oldular. Sizler de devletimize sahip çıkın. Sizler büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Emanete sahip çıkın. Çalışın, gayret edin ve yılmayın. Mezuniyetin hayırlara vesile olmasını ve bundan sonraki yaşamınızda mutluluklar diliyorum” dedi.
Törende kürsüye çıkan BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Yıldız konuşmasında, “Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve dağılımı ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesidir. Sizler bir taraftan hayvan sağlığının korunmasına hizmet ederken bir taraftan da koruyucu hekimlik uygulamalarıyla insan sağlığına da hizmet eden kutsal bir mesleğin neferleri olarak mezun oluyorsunuz. Covid19 salgını Veteriner Hekim Prof.Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın geliştirmiş olduğu aşı da bunun en güzel örneğidir. Son yıllarda eğitim alanında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bizler de bu değişimleri analiz ederek fakültemizi daha ileriye taşımak için gayret göstermekteyiz. Fakültemiz çalışanları bu gayreti gösterirken canla başla çalıştı, en iyisini öğrencilere verebilmek amacıyla pek çok şeyden fedakarlık yaptılar. Bu bakımdan özveriyle çalışan kıymetli hocalarımıza, idari personelimize ve yardımcı personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her türlü maddi ve manevi fedakarlıklarla çocuklarını bizlere emanet eden değerli ailelere gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Sevgili genç meslektaşlarım, artık mezunsunuz. Mesleğinizi icra ederken hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Zorluklardan yılmayın, birlikte çalıştığınız insanlara eşit davranın. Sevgi, saygı ve sabır düsturunuz olsun. En önemlisi de mesleki etikten asla taviz vermeyiniz. Sizler bir marka olan BUÜ Veteriner Fakültesi’nden mezun olmanın verdiği ayrıcalığı her zaman hissedeceksiniz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” dedi.
Tören, fakülte birincisi Mevlüt Yaşar’ın konuşması, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi, mezuniyet belgelerinin takdimi ve Veteriner Andı’nın okumasından sonra öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özbek öğrenciler Bursa’da buluştu
YEREL HABERLER Özbek öğrenciler Bursa’da buluştu
Bursa caddelerine kadın eli değiyor
YEREL HABERLER Bursa caddelerine kadın eli değiyor
Geleceğin diplomatları Gürsu’dan yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin diplomatları Gürsu’dan yetişiyor
Yıldırım'da hijyen harekatı
YEREL HABERLER Yıldırım'da hijyen harekatı
Başkan Yılmaz milli sporcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz milli sporcuyu ağırladı
Bursa'ya yatırım yağmuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa programı çerçevesiinde Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 3.5 milyar TL’lik yatırımlarının da aralarında bulunduğu toplam 18 milyar liralık yatırımı hizmete açacak.
YEREL HABERLER Bursa'ya yatırım yağmuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ...
Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem sona erdi
YEREL HABERLER Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem sona erdi
Osmangazi’de Yörükler Sempozyumu başladı 3 gün sürecek sempozyuma 5 ülkeden 40 akademisyen katıldı Osmangazi’de Yörük tarihi
YEREL HABERLER Osmangazi’de Yörükler Sempozyumu başladı 3 gün ...
Bursa Anadolu Lisesi sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ön plana çıkıyor
YEREL HABERLER Bursa Anadolu Lisesi sosyal, sanatsal ve sportif ...
Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkusu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu raketler madalya ve kupaları topladı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu raketler madalya ve ...
Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı
BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlıyor
YEREL HABERLER BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlıyor
Müteahhide şantaj şüphelileri, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Müteahhide şantaj şüphelileri, adli kontrolle serbest
Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi ...
Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin Bursa'da bıçakçılar siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı ...
Bursa'da tankerle su taşıma dönemi tarih oluyor
YEREL HABERLER Bursa'da tankerle su taşıma dönemi tarih oluyor
Uludağ 12 ay turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Uludağ 12 ay turizme kazandırılacak
Bursa'da 20 kilo metamfetamine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da 20 kilo metamfetamine 2 tutuklama
Bursa otobanında feci kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa otobanında feci kaza: 2 yaralı
Bursalılar Esra İçöz ile çoştu
YEREL HABERLER Bursalılar Esra İçöz ile çoştu
Üvey baba şiddetinden kaçan 2 kardeş, yolcu otobüsünün arka koltuğunda fark edildi
YEREL HABERLER Üvey baba şiddetinden kaçan 2 kardeş, yolcu ...
Doğa ve müziğin keyfini bir arada yaşadılar
YEREL HABERLER Doğa ve müziğin keyfini bir arada yaşadılar
Üvey babasından kaçan 2 çocuk şehirler arası otobüste yakalandı
YEREL HABERLER Üvey babasından kaçan 2 çocuk şehirler arası otobüste ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.