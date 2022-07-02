Çay bahçesinde, devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı



Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, çay bahçesinde oturdukları sırada üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi, yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda meydana geldi. 8 kişilik aile, çay bahçesindeki bir masaya oturdu. Bir süre sonra masanın yakınındaki çam ağacı, gövde kısmından kırılarak, ailenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Gizem S. (16) ile Özge M., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ağacın bir kısmının da o sırada boş olan bebek arabasının üzerine devrildiği ve bebek arabasının kullanılmaz hale geldiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-07-02 01:38:01



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