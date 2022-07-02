Nilüfer Caz Festivali’nde keyifli gece

Nilüfer 7. Caz Festivali’nde sahne alan Saynur Eren ile Süreyya Soyak Trio verdikleri konserde izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Müziğin değerli isimlerini sahnesinde ağırlayan Nilüfer 7. Caz Festivali, bu kez Saynur Eren ve Süreyya Soyak Trio’yu müzik tutkunlarıyla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi bahçesinde gerçekleşen konserleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi. Günün sahneye çıkan ilk ismi olan Saynur Eren, albümlerindeki şarkılarının yanı sıra yerli ve yabancı eserlerden oluşturduğu repertuarına yer verdi. Eren, Nilüfer Belediyesi’nin geçen yıl “Müzik Hasadı” temasıyla gerçekleştirdiği Caz Festivali çerçevesinde genç caz müzisyenlerini desteklemek amacıyla dijital olarak yayınlanan Mahsul isimli albümde yer alan “Bazı Cümleler” adlı eserini de seslendirdi. Başarılı sahne performansıyla izleyenlerin beğenisini alan Saynur Eren ve ekibi, konserin sonunda alkış aldı.

Gecenin finalini, Süreyya Soyak Trio yaptı. Piyanoda Görkem Ediz, bas gitarda Alper Bahtiyar’ın eşlik ettiği Süreyya Soyak, kendi albümlerinden eserlerin yanında sevilen şarkıları da caz formunda yorumladı. Etkileyici sesine akustik gitar ve armonika performansını da ekleyen Süreyya Soyak, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

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