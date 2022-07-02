Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Bursa'da

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Pence Kilit operasyonunda Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın naaşı Bursa'ya getirildi

24 yaşındaki şehidin naaşı askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Askeri havalimanındaki törene askeri yetkililer, yakınları ve protokol mensupları katıldı.

Cenaze helallik alınması için Panayır Mahallesi'ndeki baba evine oradan da cenaze namazı için öğle vakti Mihraplı Camisi'ne götürülecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.