Sel felaketinden kurtarılan 30 köpek, Bursa'da tedavi ediliyor

İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BARTIN´daki sel felaketinde su basan barınakta kurtarılan, aralarında yaralıların da olduğu 30 köpek Bursa´daki Emekli Hayvan Çiftliği´nde bakıma alındı. Köpekler, tedavilerinin ardından sahiplendirilecek.

Bartın Irmağı'nın 8 metre yükselmesinin ardından yaşanan sel felaketinde, kırsal Okçular Mahallesi'nde Sevim Arkan´ın topladığı yardımlarla bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınağı su bastı. Kaçak yapıldığı öğrenilen barınakta 22´si yavru, 56 köpek öldü. Bölgeye sevk edilen Bartın Doğa Koruma, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 300 köpek ise kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllü veterinerleri kurulan hayvan sahra hastanesinde kurtarılan köpeklere ilk müdahalede bulundu. Sağlık durumu iyi olan köpekler bölgedeki güvenli alanlara sevk edilirken, HAYTAP gönüllüleri tarafından Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği´ne getirilen ve aralarında yaralılarında bulunduğu 30 köpek tedaviye alındı.

`DAR ALANA ÇOK FAZLA KÖPEK SIKIŞTIRMIŞLAR´

Sel felaketinde birçok hayvanın hayatını kaybettiğini ifade eden Veteriner Hekim Hamza Yılmaz, "Çok dar bir alana çok fazla köpek sıkıştırmışlar. Kafesinde tutmuşlar. Maalesef sel felaketi olduğunda da dostlarımızın büyük bir çoğunluğu ölmüş. Buraya durumu kötü olanlar geldi. Ampute olması gerekenler ya da tedavi edilmesi gerekenler, uyuzu olanlar geldi. Şu an biz ilk muayenelerini yaptık. Daha sonrasında olması gerektiği gibi durumu ağır olanları kliniklere gönderdik. Onların şu an kliniklerde müdahaleleri yapılıyor. Şu an elimizde olanlar genel durumları daha iyi olanlar. Ancak tedavi görmesi gereken canlılar var şu an yanımızda" dedi.

`SAHİPLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ´

Şu an rehabilite çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "İlk önce dostlarımın sağlığını yerine getireceğiz. Bundan sonra burada zaten bulunan gruplarımıza yavaş yavaş yerleştireceğiz. Onları grup yerindeki dostlarına kavuşturmaya çalışacağız. Daha sonrasında sahiplendirmeye çalışacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN

