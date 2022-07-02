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Bursa’da T2 tramvay hattı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı Şehirdeki raylı sistem 55 kilometreyi aştı, yeni tramvayın bir hafta ücretsiz olacağı açıklandı Terminale ulaşım artık kolaylaştı

İHA

Bursa’da T2 tramvay hattı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı Şehirdeki raylı sistem 55 kilometreyi aştı, yeni tramvayın bir hafta ücretsiz olacağı açıklandı Terminale ulaşım artık kolaylaştı

Bursa’da Kent MeydanıTerminal arasındaki 9,5 kilometrelik T2 tramvay hattı AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete girdi. Yıldırım, yeni tramvay hattının bir hafta süreyle ücretsiz olacağının müjdesini verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni hattın Bursa ulaşımını rahatlatacağını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kent Meydanı Terminal arasındaki 9 bin 445 metrelik 11 hattan oluşan T2 tramvay hattı hizmete açıldı. T1 hattı ile entegre çalışacak olan T2 hattı bir hafta Bursalılara ücretsiz olacak. Yeni hatla birlikte Bursa’daki 47 kilometre olan raylı sistem hattı 56,5 kilometreye çıkmış oldu.
T2 Hattı’ndan günde 30 bin kişi faydalanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ağırlamayı çok arzu ediyorduk. Ama nasip böyleymiş, Özellikle T2 tramvay hattıyla alakalı sene başında, ‘Mayıs ayında test sürüşünü yapacağız. Haziran sonu gibi hizmete alacağız’ demiştik. Bugün ilk startı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’ya hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Bursa ulaşımını rahatlatacağını düşünüyoruz. Raylı sistemler devamlı gelişmektedir. T2 hattını tatbiki genişletmeyi düşünüyoruz. Ancak, önceliğimiz EmekŞehir Hastanesi hattını biran önce hizmete açmaktır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız bugün Bursa’da olacaktı. Başka gün sizlerle olacak. Bursa’ya beni gönderdi. Bursa’ya bugün ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak, insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak bu gördüğünüz raylı sistemi açıyoruz. Şehir merkezinden terminale kadar 11 istasyonla, doğrudan trafiğe takılmadan gideceğiz. Başlangıçta test ettik, konforlu ve emniyetli olduğunu gördük. Hayırlı olsun”
Bursa’da raylı sistem 55 kilometreyi aştı
“Raylı sistemin Bursa'da 55 kilometreyi geçtiğini kaydeden Binali Yıldırım, "evam edenlerle 65 kilometre olacak. 30 bin Bursalıya her gün hizmet edecek. Bu sayı günden güne artacak ve 50 bini bulacak. Bursa’da raylı sistemi kullan hemşehrilerimizin sayısı 350 bine ulaşmış olacak. 350 bin sadece yollarda özel araç ve otobüsle gitmeye kalksan trafikle ilgili sorunları olan şehrin içinden çıkılmaz hale geleceği aşikar. Biz 20 yıldır büyükşehirlerimiz başta olmak üzere raylı sistemleri hayata geçiriyoruz. 11 bin kilometrelik demir yollarını elden geçirdik. Alt yapısını geliştirdik ve 2 bin kilometreden fazla da yeni hat yaptık. Hızlı trenle Türkiye’yi birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’dan önce ülkemizi tanıştırdık” diye konuştu.
Bursa’nın dört bir yanına bölünmüş yollar yaparak, şehrin cazibesini arttırdıklarını dile getiren Yıldırım, “İşimiz hizmettir. Biz boş işlerle uğraşmayız, laf ebeliği bize yakışmaz. Vatandaşların ihtiyaçlarını Türkiye’nin her yerinde karşılıyoruz” dedi.
“2023 çok önemli”
Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan Serkan Taşcı’ya da rahmet dileyen Yıldırım, “Vatan birlik ve beraberliği bölünmezliği asla tartışma konusu olmaz. Cumhur ittifakı olarak bundan böyle de emin adımlarla yola devam edeceğiz. 2023’e gidiyoruz. 2023 çok önemlidir. 2 bakımdan önemli. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıdır. İkincisi de 2023 seçim yapacağız. 100 yılın seçimini yapacağız. Güven ve istikrarla yola devam demeye Bursa hazır mı? 2023’te yeni bir zafere Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçmeye var mıyız? Durmak yok yola devam” dedi.
“Bursa’ya ne yapsak yeri ve hakkıdır”
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa’ya ne yapsak yeri ve hakkıdır. T2 hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete alması planlanıyordu. Ama yoğun programları sebebiyle Bursa’ya gelemedi. Ama en kısa zamanda başka açılış ve etkinliklerle Bursalılarla bir araya gelecek. Ben kendilerinin hayırlı olsun dileklerini getirdim. Bütün vatandaşlarımıza selamı var. T2 hattı ve tramvay gayet konforlu güzel olmuş. Bu raylı sistem araçları tamamen yerli ve milli üretimdir. Bunlarda Bursa'da üretilmektedir. Bursa yerli ve milli ürünlerde bir merkez haline geldi. Büyük istihdamın merkezi konumunda olması bizleri mutlu ediyor. Bu proje Recep Altepe döneminde başladı. Ancak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tamamlamasına nasip oldu. Yeni yeni proje ve eserlerle Bursa’ya hizmetlerimiz devam edecek”
En stratejik ürünlerin bir bir yerlileştiğini hatırlatan Yıldırım, Bursa’nın ihracatta da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bursa’da övgü ile söz eden Yıldırım, “Kültür Başkenti seçilen Bursa’da Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsünü yapacağız. Pandemi ve savaş sonrası dünyada yaşanan enflasyonla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Asgari ücret ve 3600 düzenlemesi ile birçok kesim belirli haklara kavuştu. Dünyanın içinde bulunduğu bu fırtınada en az etkilenen ülke olarak çıkacağız” ifadelerini kullandı.
Yıldırım, son olarak T2 Hattı’nın 1 milyar liranın üstünde mal olduğunu ve Bursalıların bir hafta boyunca bu hizmetten ücretiz faydalanacağı müjdesini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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