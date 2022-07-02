Bursa'ya şehit ateşi düştü

Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)HAKKARİ'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa´da yaşayan ailesine ulaştı.
Hakkari´nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi, Bursa´nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi´ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin ailesi acı haber ile üzüntüye boğulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi.
Şehidin naaşının, Hakkari´de yarın düzenlenecek törenin ardından Bursa´ya getirileceği, Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2022-07-02 22:58:16
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