Horoz, köpeklerin öldürdüğü tavuğun 9 civcivinin yanından ayrılmıyor



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´daki bir çiftlikte köpekler tarafından öldürülen tavuğun civcivleriyle horoz ilgileniyor. `Hozor´ ismi verilen horoz, 9 civcivi bir an olsun yalnız bırakmıyor.

İnegöl ilçesinde mobilya firması sahibi olan İsmail Şentürk'ün çiftliğinde bulunan tavuklardan biri 10 gün önce bir sokak köpeği tarafından öldürüldü. Annesiz kalan 9 civcive çiftlikteki `Hozor´ ismi verilen horoz bakıyor. Hozor´un geceleri 9 civcivi kanatlarının altına alarak soğuktan koruduğu ve onları beslediğini söyleyen Şentürk, "Çiftliğimizde çeşitli hayvanlarımız var. Zaman zaman hayvanlarımızda ilginç durumlar görüyoruz. 10 gün önce kuluçkadan çıkan 9 civcivimizin annesini sokak köpeği parçalayarak öldürdü. Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca, Hozor ismini verdiğimiz süs horozumuz onları sahiplendi. Şu an onlara anne şefkati veriyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyor, gagasıyla civcivleri besliyor. Bu içgüdüsel bir durum. Kendini tamamen onlara adadı. Zamanını civcivlerle geçiriyor "dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-03 12:42:04



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