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Çelebi Mehmed Yıldırım'da anıldı Yıldırım Belediyesi, Çelebi Mehmed’i tahta çıkışının yıl dönümünde andı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Yıldırım’ın manevi iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmed’i tahta çıkışının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

İHA

Çelebi Mehmed Yıldırım'da anıldı Yıldırım Belediyesi, Çelebi Mehmed’i tahta çıkışının yıl dönümünde andı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Yıldırım’ın manevi iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmed’i tahta çıkışının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

Yıldırım Belediyesi, 11 yıllık ‘Fetret Devri’ne son verip, kardeş kavgasını bitiren ve bu yüzden de ‘Osmanlı’nın ikinci kurucusu’ olarak adlandırılan Sultan Çelebi Mehmed’i tahta çıkış yıl dönümünde yad etti.
Sultan Çelebi Mehmed'i anma etkinliklerine; Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliği, Yeşil Cami’deki Kuranı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başladı. Ardından Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Doğan Yavaş ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sezai Sevim, ‘Fetretten Devlete Çelebi Mehmed Paneli’ ile Yıldırımlı katılımcıları bilgilendirdi. Çelebi Mehmed’in, Osmanlı Devleti’nin ikinci banisi olduğunu belirten Dr. Sezai Sevim, “Fetret devri ortamı mücadele ve başarıları ve ardından 8 yıllık saltanatı dönemince devleti tekrar ayağa kaldırma başarısı Çelebi Mehmed’in büyük ve başarılı bir devlet adamı olduğunu gösterir” dedi.
Çelebi Mehmed’in erken dönem denilen sanat ve kültür ortamının tam ortasında yer aldığını ifade eden Dr. Doğan Yavaş, “Fatih Sultan Mehmed dönemi de Bursa’nın birikiminin üstüne geliyor. Bursa’yı iyice çözemez, anlamlandıramazsak, Bursa’nın künhüne vakıf olamaz isek İstanbul’u ve Edirne’yi anlamak mümkün olamayacaktır” diye konuştu.

"Evlatlarımıza rehber olacak"
Sultan Çelebi Mehmed’in türbesini ziyaret edip dua okuyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sultan Çelebi Mehmed, kahramanlıklarla dolu tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Ankara Savaşı’nın ardından başlayan ve 11 yıl süren kardeş kavgasını bitiren Çelebi Mehmed, Fetret Devri’ne giren devleti yeniden toparlayarak birliği sağlamıştır. Bu açıdan Osmanlı’nın ikinci kurucusu olarak anılan Çelebi Mehmed’i rahmet ve minnetle anıyorum. Çelebi Mehmed’in, tarihimizde bıraktığı kahramanlık ruhu, evlatlarımıza rehber olacaktır. Yıldırım’ın manevi iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmed’i tahta çıkışının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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