Otomobillerin tırmanış yarışı nefes kesti

Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı Gemlik Şahintepe’de yapıldı. Kısa sürede parkuru tamamlayan sürücüler, nefes kesti.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü ve Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen otomobil tırmanış yarışı, heyecanlı anlara şahit oldu. 4 ayrı kategoride toplamda 41 aracın mücadele ettiği yarışlara Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Bossek Başkanı Mete Pala ile çok sayıda yarış sever katıldı. Gemlik İskele Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayan yarışlar kıyasıya mücadeleyle sahne olurken, dereceye giren sporcular ödüllerini Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenen törenle aldı.

Ödül töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Yarışlar her sene daha çok katılımcıyla devam ediyor. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışlara devam edeceğiz. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışların en dikkat çekici yanlarından biri de kadın sporcular oldu. Dört farklı kategoride düzenlenen yarışların üç kategorisinde kadın sporcularda yer aldı. Kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu Ford Fiesta R1 aracıyla kategori 2’de Çiğdem Tümerkan Citroen Sako Vts aracıyla kategori 3’de Nazan Zorlu ve Eda Soylu Opel Corsa Opc, Sevgi Aktürk Ford Fiesta St, Sabriye Doğru Renault Clio Rs, araçlarıyla katılırken, performanslarıyla göz doldurdu.

7.20 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış üzerinden yapılan yarışlarda Kategori 1’de Toksport Wrt takımından Çağlayan Çelik Renult Clio 5 ile birinciliği elde etti. Çelik’i Opel Corsa Gsı aracıyla ülkü motorsport takımından İlker Aktaş, üçüncülüğü ise Fiat Palio ile Sedat Bostancı kazandı.

Kategori 2’de Ford Fiesta Rally 4 ile yarışan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Burak Başlık zafere ulaştı. Başlık’ı aynı takımdan Ford Fiesta R2 ile Taner Oruç ikinci ve Ülkü Motorsport takımından Ford Fiesta R2T ile Cem Yudulmaz üçüncü olarak takip etti.

Kategori 3’te GP Garage My Team adına İzmirli Murat Soyçopur Renult Clio aracıyla kendi kategorisinde en hızlı süreyi elde ederken, Neo Motorsport’tan Ahmet Keskin ve Renult Clio aracıyla yarışan Refik Bozkurt’la beraber kürsüyü paylaştı.

Kategori 4’te ise Sena Teknik adına Skoda Fabia R5 ile İsmet Toktaş ilk sırayı elde ederken 04 saniye 14,72 saniyelik parkur tamamlama süresiyle en hızlı çıkış ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği aynı takımdan Mitsubishi Lancer Evo ıx ile Selim Bacıoğlu ikinciliği ve Sinan Soylu ise Mitsubishi Lancer Evo ıx ile üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışın takımlar birincisi ise 4 sporcuyla mücadele eden GP Garage My Team oldu.

