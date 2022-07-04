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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü Otomobil sürücüsünün kontrolsüz manevrası kaza getirdi

İHA

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü Otomobil sürücüsünün kontrolsüz manevrası kaza getirdi

Bursa’da aşırı hız sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü önüne kıran otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Oulu Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 16 ALB plakalı otomobil yaya geçitlerinin olduğu caddede hızla ilerlerken, önünde seyreden ikinci bir otomobilin ara sokağa girmek için yavaşlaması sonucu duramadı. Manevra yapan sürücü arkasında seyreden motosikletliyi fark etmedi. Motosiklet sürücüsü Rasim Çelik, bir anda önüne kıran otomobilden kaçmak istedi. Kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü 16 ALB plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü asfalt zemine çakılırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Çelik’e ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Oulu Caddesi'nde kasis ve hız kesici önlemler alınmasını isteyen mahalle sakinleri; cadde üzerinde gün içerisinde çok sayıda kaza meydana geldiğini, birçok kazanın ise yaralamalı olduğunu söyledi.
Öte yandan yaralının hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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