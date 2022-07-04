Bursa’da ayrıcalıklı hayata ilk adımlarını attılar

Bursa’da 2018 yılında 650 bin metrekare alan üzerinde Türkiye’nin en büyük karma projesi olma özelliği ile inşa edilmeye başlanan Downtown Bursa Projesi’nin ilk etabındaki 552 daire hak sahiplerine teslim edildi.

Teslim törenine gelen hak sahipleri ve davetliler iç bahçede düzenlenen etkinlikte hoşça vakit geçirirken, ayrıcalıklı yaşamın sunulduğu Downtown’u yakından tanıma fırsatı buldu. 17 bin metrekarelik yeşil alanı, yeni nesil cadde mağazaları ve 82 bin metrekarelik alışveriş ve yaşam merkezi ile ayrıcalıklı bir yaşam sunduklarını belirten Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, konutlarını yeni sahiplerine teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

“Sadece bir konut projesi değil, ayrıcalıklı bir yaşam alanı”

Bursa’ya sadece bir konut projesi değil, Türkiye’nin en büyük karma projesini kazandırdıklarını belirten Ahmet Atış, “Projemizin içinde konutların yanı sıra birisi tarihi diğeri ise yeni nesil dijital olmak üzere 2 müze bulunuyor. Dijital müze için X Media Art Museum ile anlaşmamızı yaptık. Açık yaşam alanı ve cadde mağazaları ile birlikte 10 bin metrekare alanda Bursa’nın en büyük kapalı çocuk oyun alanı HupaLupa, içinde kolej, üniversite ve yurt yer alacak eğitim kampüsü, cami ve Meditown Sağlık Merkezi de Downtown’da Bursalıların hizmetine sunulacak” dedi.

Sanatçı Mert Fırat’ın da işbirliği ile DasDas Performans Sanatları Merkezi’nin de yine projenin içinde yer aldığını ifade eden Atış, “Konferans salonu, 7 adet toplantı salonu ve Bursa’nın en büyük balo salonuyla da Bursalılara hizmet vereceğiz. Şehre değer katacak markaları burada bir araya getiriyoruz. Vakko Türkiye’deki en büyük mağazalarından biriyle Downtown’da olacak. Bursa’daki ilk luxury konsept otel de Downtown’da misafirlerine kapılarını açacak” diye konuştu.

2. etapta yer alan 240 konutun teslimini ise yaz sonunda gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Ahmet Atış, şehre değer katacak markaları Bursalılarla buluşturmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Ahmet Atış, yeni nesil yaşam merkezinin de açılışının 2023 yılı Mart ayında yapılacağını sözlerine ekledi.

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