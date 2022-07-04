Tırın çarptığı kamyonet takla attı: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı kamyonet takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, BursaAnkara karayolu üzeri İnegöl girişi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Metin P. (38) yönetimindeki 16 PM 049 plakalı tır, önünde seyreden sürücü İsmail C. (37) idaresindeki 16 J 2582 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkıp takla atarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Güler C. (36) yaralandı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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