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UİB’in Haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu

İHA

UİB’in Haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2,9 milyar dolarlık ihracata imza attı.
UİB’in Haziran 2022 ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 2 milyar 892 milyon dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti.
UİB yetkilileri, yılın ilk yarısını özellikle otomotiv ve tekstil sektörleri açısından iyi kapattıklarını belirterek, “Otomotiv endüstrisi başta çip krizi olmak üzere birçok sorunla mücadele ediyor. Öte yandan tekstil ve hazır giyim sektörlerimizden rekor ihracat rakamlarına ulaşmak yüzümüzü güldürüyor. Gerek otomotiv gerekse de tekstilde endüstriyel dönüşümün yakın takipçisiyiz. Yapacağımız yatırımlarla ihracatımızı artırmak hedefindeyiz. Öte yandan tarım alanında bazı sıkıntılar söz konusu. Gıda krizinin kapıda olduğu yönündeki haberler, bu konuda önlemler almamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak her şeye rağmen ihracatçılarımız üretmeye devam ediyor. Sürdürülebilir bir ekonomi ve daha büyük başarılar için ihracat odaklı üretim stratejisinden ve yüksek katma değerli üretimden asla vazgeçmemeliyiz” dedi.

OİB'in ihracatı Haziran'da 2,3 milyar dolar
Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artışla 2 milyar 331 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 790 milyon dolar olarak açıklandı.

UTİB ihracatı haziranda 127 milyon dolar
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 127 milyon 312 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 18 artışla 1 milyar 437 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB'ten Haziran'da 113 milyon dolar ihracat
Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 113 milyon 575 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 24 artışla 1 milyar 102 milyon 333 bin dolar olarak açıklandı.

UMSMİB'in ihracatı Haziran ayında 18 milyon dolar
Haziran ayında 18 milyon 250 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 17 artışla 253 milyon 837 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten haziranda 19 milyon dolar ihracat
Haziran ayında 19 milyon 362 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 149 milyon 871 bin dolar olarak açıklandı.
Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artışla 282 milyon 434 bin dolar olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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