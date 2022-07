Büyükşehir filosuna 16 araçlık takviye

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha temiz cadde ve sokaklar hedefi doğrultusunda hizmet filosunu 16 yeni araç ile güçlendirdi. Araçların hizmete girmesiyle ilgili düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her geçen sene büyüyerek gelişen Bursa’da yaşanan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak hedefinde kararlı olduklarını söyledi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, estetik dokunuşlarla şehrin görselliğine değer katan Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz hizmet için personel ve araç filosunu da güçlendiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ‘yıpranan şehir dokularının yenilenmesi için’ yoğun gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi, 45 araca ilave olarak özel olarak tasarlanmış 6 adet koza ekibi aracı, 8 adet kaldırım ve yol süpürme aracı, bir adet kamyon ve bir adet kontrol aracıyla toplam 16 araçlık yatırım yaptı. Yapılan takviyelerle araç parkı 61’e çıkartılırken, ekipler ‘yeni araçlarla birlikte’ yaşanan olumsuzluklara en kısa sürede müdahalede bulunmak, ana arterleri daha düzenli ve estetik hale getirmek konusunda daha etkin hale gelmiş oldu.

Koza ekipleri, tecrübeli teknik personel ve ustalardan oluşturuldu. Bakım onarım yapmakla mükellef 46 kişilik koza ekibi için özel olarak tasarlanan araçlarda; jeneratör, kompresör, çekmeceler, raflar, su deposu ve malzeme depoları yer alıyor. Böylece, personelin daha etkin çalışması sağlanırken; ekipmana kolay ulaşım sayesinde zamandan tasarruf ediyor. Koza ekibiyle olumsuzluklara en kısa sürede müdahalede bulunularak, şehrin ana arter ve merkezi noktaları düzenli ve estetik hale getirilecek.

Ana arterlerin temizliğini sağlayan temizlik ekibi ise alanında en üst düzey özelliklere sahip yeni yol süpürme araçlarıyla daha güçlü hale getirildi. Bu sayede ana arterlerdeki temizlik çalışmaları, ikili vardiya sistemiyle aralıksız olarak özenle ve titizlikle devam edecek.

Trafik akışını engelleyen kaza ve olumsuzluklara ani müdahalede bulunan 153 Ani Müdahale Ekibi’nin aracı da ‘Koza’ ekibi araçları gibi özel donanımlarla tasarlanarak yenilendi. Bu sayede trafik kazalarında dökülen motor yağı, mazot ve benzeri atıklara, özel donanımlı yeni araçla müdahale edilerek, tıkanan yollar hızlı bir şekilde tekrar trafiğe açılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her geçen sene büyüyerek gelişen Bursa’da yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha yaşanabilir şehir oluşturmak adına gayret sarf ettiklerini söyledi. Bu noktada ciddi mesafe kat ettiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, yetkili oldukları meydanlarda ve 798 kilometre uzunluğundaki ana arterlerde sanat, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Sürekli göç alarak nüfusu artan Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin de araç sayısını devamlı artırarak kendisini geliştirdiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Son bir yılda 115 kişiden oluşan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün personel sayısını 195’e çıkardık. Personel artışıyla birlikte mevcut 45 araca ilave olarak 6 adet özel olarak tasarlanmış koza ekibi aracı, 8 adet kaldırım ve yol süpürme aracı, bir adet kamyon ve bir adet kontrol aracı ile toplam 16 araçlık yatırım yaptık. Böylece, en son 2015 yılında yapılan araç yatırımlarına ilave olarak 2021 senesinde gerçekleştirilen çalışmalarımızla, araç sayımızı 61’e çıkmış olduk. Bugünkü piyasa değeri ile yaklaşık 29 milyon TL’lik yatırım yapmış olduk” dedi.

Bir belediyenin güçlülüğünün aynı zamanda makine ve ekipmanıyla belli olacağını anlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut makine ve ekipmanlarını gençleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Bursa’daki hormonlu ve hızlı büyümenin çevre ve şehir estetiğine olumsuz yansıdığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa’daki her bir köşenin, her bir taşın, her bir şehir mobilyasının ayrı değeri var. Ufak bir olumsuz görüntünün, birçok güzelliği bozduğunu biliyoruz. Karla mücadele döneminde şehirden ve ülke genelinden çok olumlu dönüşler aldık. Bu çalışmalardan da aynı olumlu dönüşleri bekliyoruz. Bu şehirde yaşıyoruz. Yaz sürecinde personelimizden özel gayret bekliyoruz. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Makine ve ekipmanların kazasız belasız kullanılmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, daha yaşanabilir bir Bursa için yerelde ve genelde aralıksız çalıştıklarını ifade etti. Dünyada yaşanan sıkıntılı sürece rağmen yatırımların durmayarak devam ettiğinin altını çizen Özen, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de vatandaşların yağmurda, çamurda ve karda perişan hallerini gördük. Ama geçtiğimiz kış aylarında Bursa Büyükşehir Belediyesi, personelinin özverili çalışmasıyla Bursa hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Yeni araçların, Bursa’nın daha estetik ve güzel şehir olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

