Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına düzenlediği ‘7. Başkanlık Kupası’ futbol turnuvası, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. 57 takım ve 624 personelin katıldığı turnuvanın finalinde, kupanın sahibi BUSKİ Bilgi İşlem oldu.

Bursa’da altyapıdan üstyapı kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 16 Mayıs05 Temmuz tarihleri arasında ‘7. Başkan Kupası’ futbol turnuvası düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştiraklerin katılımıyla Atıcılar Spor Tesisleri’nde yapılan turnuvada, 52 takım kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya toplam 624 personel katılırken, 160 futbol müsabakası oynandı. Turnuvanın finalinde; BUSKİ Elektrik, Makine, Malzeme İkmal Dairesi’ni yenen BUSKİ Bilgi İşlem kupanın sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü Zabıta 2 elde ederken, dördüncüsü Tulumbacılar 1714 oldu. Turnuvanın en centilmen takımı olarak ise Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü seçildi. Turnuvada şampiyon olan takıma kupa ve madalyanın yanı sıra 12 bin TL’lik, ikinciye kupa ve madalyanın yanı sıra 9 bin TL, üçüncüye kupa ve madalyanın yanı sıra 6 bin TL, dördüncüye ve en centilmen takıma ise 3 bin TL’lik hediye çeki takdim edildi.

Turnuva sonunda düzenlenen kupa törenine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Genel Sekreter Ulaş Akhan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, daire başkanları, kurum amirleri ve personel katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin daha güzel ve yaşanabilir olması için Büyükşehir Belediyesi personeliyle birlikte 365 gün 7/24 yoğun bir gayretle çalıştıklarını söyledi. 13 bin civarındaki personelin her birinin hizmetlerde alın teri ve emeği olduğunu kaydeden Başkan Alinur Aktaş, “Güzel bir ekibimiz var. Dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işlere imza attık. Personelimiz arasında iletişimi, motivasyonu, güven ve verimi artırmak adına bu tür aktiviteler düzenliyoruz. Bizler Bursalılara hizmet etmeye ve onların emrinde olmaya devam edeceğiz. Kurumun, şehrin her noktasına ve hücresine teması noktasında gösterdiğimiz gayret için teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm personelimizi kutluyorum” dedi.

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