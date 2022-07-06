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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya Belediye Meclisinden imar planlarına onay

İHA

Mudanya Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Güzelyalı Atatürk Parkı'nda yapıldı. Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve yapılan askı itirazları oyçokluğu ile kabul edilirken, Esence, Eğerce ve Söğütpınar planları oybirliği ile kabul edildi.

Mudanya Belediye Meclisinden imar planlarına onay

Mudanya Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Güzelyalı Atatürk Parkı’nda yapıldı. Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve yapılan askı itirazları oyçokluğu ile kabul edilirken, Esence, Eğerce ve Söğütpınar planları oybirliği ile kabul edildi.
Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve askı itirazları ile Esence, Eğerce ve Söğütpınar planları Güzelyalı Atatürk Parkı’nda yapılan Mudanya Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Güzelyalı planlarına yapılan askı itirazlarının karara bağlandığı madde oy çokluğu ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi. Yapılması gerekenlerin plancıları ve komisyon üyeleri tarafından titizlikle incelenerek yapıldığına dikkat çeken Türkyılmaz, “ Adaletli bir plan yapıldı. Kimsenin mağdur olmamasını esas alarak bu planları hazırladık” dedi. Planların yüzde 93’lük kısmında tüm sorunları çözdük. Yüzde 7’lik kısım için de tüm mücadelemizi veriyoruz. İlgili bakanlıklara başvurularımızı yaptık ancak henüz cevap alamadık. Konunun çözümü TBMM ve ilgili bakanlıklardır” dedi. Mahkemenin iptal gerekçelerinin tamamen ortadan kaldırıldığı bir karar aldıklarını belirten Türkyılmaz, “Hazırladığımız ve onayladığımız planların iptal edilmesi mümkün değildir. Umuyorum ki Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi de aynı şekilde onaylar ve bir daha bu mağduriyetler yaşanmaz” dedi.
“Esence, Eğerce ve Söğütpınar planları onaylandı”
228 hektarı kapsayan Esence, Eğerce ve Söğütpınar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan plan revizyonunun plansız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap vereceğini ifade eden Türkyılmaz, “İlgili kurumların görüşleri ve yasalar ne gerektiriyor ise onlar yapıldı. Onun haricinde bir uygulama yapmadık” dedi.
Mesudiye Mahallesi’ne ait planların onay yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, “ Mesudiye Doğal Yaban Hayatı Koruma Alanında kaldığı için plan onay yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Mesudiye mahallemiz için de hazırladığımız planları ilgili bakanlığın onayına sunacağız. Planların hazırlanmasına büyük çaba gösteren meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan hataların cezasını hemşehrilerimizin çekmesine izin vermeyeceğiz. Tüm Mudanya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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