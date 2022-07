Arazi yollarında 'kalıcı çözüm, konforlu ulaşım'

İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmaya devam ediyor. Her yıl kırsal mahallelerde aynı çalışmaları tekrarlamak yerine başlatılan bu uygulama ile belirli oranda yollara malzeme serilerek kalıcı çözüm sağlanacak.

Arazi yollarında kalıcı çözüm üreterek düzenleme çalışmaları devam ederken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberinde ki heyet ile birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Şipali mahallemizin sınırları içerisindeyiz. Çok ciddi bir ekonomik değer var. Biliyorsunuz İnegöl 1065 km’lik bir alanda çok ciddi anlamda ekim alanına sahip. Sanayi yönümüzle öne çıksak da tarım İnegöl de çok kıymetli. İnegöl Belediyesi olarak özellikle arazi yollarında her yıl çiftçimizin bizden araziye giremiyoruz, girmekte zorlanıyoruz gibi taleplerini dikkate alarak, kalıcı iş yapmak için bir takım yeni planlamalara başladık" dedi.

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, ‘’Bu planlamalar neticesinde de burada kalıcı iş yapmak adına öncelikle daha çok insanı ilgilendiren ova alanlarda ve daha çok insanın kullanabileceği noktaları tespit ederek buraları kalıcı yollar haline getirmeye başladık. Şu anda bulunduğumuz yolda bunu ifade ediyor. Çalışmamızı tamamladığımızda burada büyük araçtan küçük araca ve traktörüne kadar arazi yolları ile iç yolların kullanımı rahatlıkla yapılacak" şeklinde konuştu.

Son olarak 25 kilometrelik hedefte 10 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Bu sene 10 kilometre yolu tamamladık. Allah’ın izniyle, hedef 25 kilometre. İlk serimini yapıyor sonra sıkılaştırmasını yapıyor. Bu yollar ara yol olarak uzun süre kullanılacak. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmamızın herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.