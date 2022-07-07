Başkan Erdem: “Kaçak yapıyla topyekun mücadele edilmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem: “Kaçak yapıyla topyekun mücadele edilmeli”

İHA

Başkan Erdem: “Kaçak yapıyla topyekun mücadele edilmeli”

Kaçak yapılarla mücadele, Nilüfer Belediye Meclisinde bir kez daha gündeme geldi. Kaçak yapılarla mücadelenin topyekun olması gerektiğini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bursa’daki bütün belediyeler, kaçak yapı sorunuyla karşılaşıyor. Valilik, büyükşehir, kurumlar ve ilçe belediyeleri, bu konuda iş birliği içinde olmalı” dedi.
Nilüfer Belediye Meclisi, temmuz ayı ilk toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, kaçak yapılaşma ve katı atık bedelleri konusu yeniden gündeme geldi. Nilüfer Belediye Meclisi, 2017 yılında aldığı bir kararı da iptal etti. Belirli bölgelerde kırmızı çizgiler oluşturarak tarım amaçlı depolar, hayvancılık tesisleri gibi yapıların yapılmasını engelleyen madde, yönetmelik değişikliği nedeniyle, kullanım amacına uygun düzenlenmesinin ve ruhsata esas kullanımına ilişkin denetimlerinin sıklıkla yapılması ve ruhsat dışı imalatlarda ve amaç dışı kullanımlarda ivedilikle müdahale edilmesi kaydıyla oy birliğiyle iptal edildi.
2017 yılında alınan kararla belirlenen tarım alanlarında tarımsal amaçlı depo ve hayvancılık tesisi yapılmasını engellediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, artık bu tür izinlerin Tarım İl Müdürlüğü’nden alındığını, bunun da amaç dışı kullanım ve kaçak yapıyı artırdığını söyledi. Başkan Turgay Erdem, “O dönem aldığımız kararla, Ürünlü ve Alaaddinbey gibi tarım alanlarının daha yoğun olduğu alanlarda, bu tür yapıların yapılmaması için kırmızı çizgi oluşturmuştuk. Artık bunun için izinler, Tarım İl Müdürlüğü’nden alınıyor. Belediyelerin bu konuyla ilgili tasarrufu ortadan kalktı. Biz de, aldığımız bu iptal kararıyla Ürünlü ve Alaaddinbey ovasını, yeniden hayvancılık tesisleri gibi yapılara açmış oluyoruz. Bir dönem bunu engelleyerek orada yapılmamasını sağladık ama ne kadar engelledik derseniz orasını biliyorsunuz. Kaçak inşaatlarla, fabrikalarla, depolarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu karar, onun önünü açar mı, açmaz mı bilemiyorum ama bu vatandaşın talebi. Tarım İl Müdürlüğü’nün olumlu görüşü sonrasında, oralarda bu tür tesisleri yapabilirler. Tarım il müdürlükleri keşke bu tür alanlarda, böyle tesislerin yapılmasına izin veriyor musunuz diye bize sorsa. Köylü kiraya veriyor, vatandaş alanı toprak dolduruyor ve inşaata başlıyor. Kaçak yapılaşmayla mücadelenin yasalarda bu şekilde olmamasıyla ilgili bir süreci maalesef bütün belediyeler yaşıyorlar. Bursa’daki bütün belediyeler, bu tür sorunları yaşıyor. Mücadele ederken zorlandığımızı ifade ediyoruz. Valilik, büyükşehir belediyeleri, diğer kurumlar ve ilçe belediyeleri, kaçak yapılaşmayla topyekun bir mücadele etmek gerekiyor” diye konuştu.
Nilüfer Belediye Meclisi’nin görüştüğü bir diğer konu da, temizlik işleri için araç kiralama maddesi oldu. Katı atık bedellerini alamadıkları için araç kiralamasına gitmek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, yatırım için harcayacakları paraları, kiralamalara verdiklerini söyledi. Politik girişimlerin yerel yönetimlerde ciddi anlamda sorunlara sebep olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, yerel yöneticilerin siyasi kimliklerini bırakıp, hizmetle uğraşması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Erdem şu ifadeleri kullandı: “Katı atık bedellerini alabilseydik, kendi araçlarımızı alacaktık. Katı atık bedellerini toplayamadığımız için bu bedelleri karşılayamıyoruz maalesef. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yaklaşık 150 milyon alacağımız var. Hukuki yollardan isteyeceğiz. Almamız gereken bir bedel. Ancak bir Meclis kararıyla, alınamaz hale geliyor. Bunun sıkıntısını çeken sadece biz değiliz, bir çok belediye var. Yatırım için harcayacağımız paraları, maalesef bu işler için harcıyoruz. Keşke biraz daha paramız olsa da, bu araçları alsak. Bu araçları almak için de yaklaşık 200 milyona yakın bir paraya ihtiyacımız var. 150 milyon param olsaydı, şimdi ben o parayla bu araçların hepsini alır, paşalar gibi çöpümüzü toplardık. O zaman vatandaştan da para isteemek zorunda kalmazdık. Bazen politik girişimler, yerel yönetimlerde ya da hizmetlerde ciddi anlamda sorunlar oluşturuyor. Yerel yönetimlere gelince politik davranmamak lazım. Seçim döneminde siyaset yapılabilir ama seçim bittikten sonra artık yerel yöneticiler, siyasi kimliklerini bırakıp hizmetle uğraşmak zorundalar. Ama siyaset işin içine girince, bugün olduğu gibi bu tür zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da otelden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı 17 yaşındaki şüphelinin hırsızlıktan 3 adet aranması olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da otelden hırsızlık yapan şüpheliler ...
Yaz akşamları mahalle konserleriyle renkleniyor
YEREL HABERLER Yaz akşamları mahalle konserleriyle renkleniyor
Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı
(Özel) Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı... İlaç yazdırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlisine saldırınca tutuklandı O anlar hastanenin kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı. ...
Nicolas Zalazar da Bursaspor’a veda etti
YEREL HABERLER Nicolas Zalazar da Bursaspor’a veda etti
Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük
YEREL HABERLER Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük
Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp ...
Bursa'nın sualtı arkeologları eğitimlerini tamamladı
YEREL HABERLER Bursa'nın sualtı arkeologları eğitimlerini tamamladı
Personele seyyanen zam müjdesi
YEREL HABERLER Personele seyyanen zam müjdesi
Gemlik Film Festivali’ni Türkan Şoray açıyor
YEREL HABERLER Gemlik Film Festivali’ni Türkan Şoray açıyor
Bursa'da rastgele ateş açtılar, yaşlı adamı vurdular Husumetlilerine gözdağı vermek için rastgele ateş açtılar, yoldan geçen vatandaşı yaraladılar
YEREL HABERLER Bursa'da rastgele ateş açtılar, yaşlı adamı ...
Bursaspor’un borcu 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 TL olarak açıklandı
YEREL HABERLER Bursaspor’un borcu 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 TL ...
Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı
Bursaspor’a 2 milyon TL’lik sponsor
YEREL HABERLER Bursaspor’a 2 milyon TL’lik sponsor
Bursaspor’da Ramazan Keskin sözleşmesini feshetti Ömer Furkan Banaz: “Ramazan’ın zor günümüzde takımda kalmasını isterdim”
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ramazan Keskin sözleşmesini ...
Bursaspor’un yeni Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Faruk Korkmaz oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu ...
'Köyde şenlik var'
YEREL HABERLER 'Köyde şenlik var'
Osmangazili badmintoncular yeniden zirvede
YEREL HABERLER Osmangazili badmintoncular yeniden zirvede
Yenişehir'e 1 milyar liralık sanayi sitesi
YEREL HABERLER Yenişehir'e 1 milyar liralık sanayi sitesi
Karacabey Belediyesi sıfır atıkta kararlı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi sıfır atıkta kararlı
Arazi yollarında 'kalıcı çözüm, konforlu ulaşım'
YEREL HABERLER Arazi yollarında 'kalıcı çözüm, konforlu ulaşım'
BTSO MESYEB 6 ayda 5 bin 500 çalışanı belgelendirdi
YEREL HABERLER BTSO MESYEB 6 ayda 5 bin 500 çalışanı belgelendirdi
Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarih oluyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarih oluyor
Türkiye büyük beden mankenini seçti
YEREL HABERLER Türkiye büyük beden mankenini seçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.