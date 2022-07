BUÜ Hukuk Fakültesi 11. dönem mezunlarını verdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 20212022 EğitimÖğretim Yılı 11. Dönem Mezuniyet Töreni’ne BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı HakimÖmer Gülmüş, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, akademisyenler, mezun olmaya hak kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, gerçekleştirilen törenlerin aileler ve mezun öğrenciler için büyük bir önem taşıdığına inandığını vurguladı. Hukuk Fakültesi’nin en yüksek sıralamadan öğrenci alan fakültelerden birisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, sosyal bilimler alanında en yüksek puanlamadan öğrenci alan fakültelerimizin başında geliyor. Her geçen yıl akademik anlamda büyümesini sürdürmektedir. Hukuk Fakülteleri, ülkemizde ve dünya genelinde önemini arttırmaya devam ediyor. Hukuk, toplumsal alanı birbirine bağlayan kritik bir noktada yer alıyor. Bu anlamda da seçkinliğini muhafaza etmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz de aldıkları eğitimler ile bu seçkinliğin en iyi şekilde farkına vardılar. Velilerimiz, onlarla ne kadar gurur duysalar azdır. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Dekan Arı’dan özel tebrik

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı da son iki yıllık pandemi süresi boyunca online mezuniyet törenleri yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Bu yıl yeniden tören düzenleyebildikleri için mutlu olduklarını kaydeden Dekan Prof. Dr. Zekeriyya Arı; “Sene başında fakültemizde yüz yüze eğitim yapma konusunda fikir birliğine vardık. Birinci dönem bu konuda zorluklar yaşadık. Ancak ikinci dönemi daha rahat geçirdik. Bu açıdan hocalarımıza emekleri, öğrencilerimize de katkıları için teşekkür ediyorum. Sahnede gördüğünüz öğrencilerimiz, pandeminin etkisini en fazla hisseden öğrenci grubu oldu. Fakültemizdeki eğitimlerin ağır olduğunu yaşadılar ve gördüler. Ailelerinin ve hocalarının desteği ile eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bundan sonraki süreçte de rahatlıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inanıyorum” dedi.

Türkiye genelinde toplam 84 hukuk fakültesinin bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Arı; “Hukuk Fakültelerinin 2021 yılı toplam kontenjanı 16 bin 327’dir. Aynı yıl mezun olan öğrenci sayısı da 16 bin 37’dir. Türkiye’nin hukuk fakültesi öğrenci tablosu budur. Dolayısıyla eğitiminizi tamamladığınızda hakimlik, savcılık, avukatlık ve diğer meslek açısından bu sayılarla rekabet etmeniz gerekecek. Bu anlamda ne kadar çok çalışmamız gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Her birinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin yemin etmesi ve hep birlikte kep fırlatmasının ardından sona erdi.

