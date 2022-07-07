Bursaspor’un fikstürü belli oldu

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig’de fikstür çekimi yapıldı. Bursaspor’un Beyaz Grup’taki rakipleri ile hangi haftalarda kozlarını paylaşacağı da belli oldu. Yeşilbeyazlı takım ilk haftayı maç yapmadan geçecek.

TFF 2. Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi. Beyaz Grup’ta yer alan Bursaspor’un fikstürü şu şekilde oluştu; 1. Hafta: Bay, 2. Hafta: Afyon (D), 3. Hafta: Batman Petrol, 4. Hafta: Çorum FK (D), 5. Hafta: Sivas Bld., 6. Hafta: Amed Sportif (D), 7. Hafta: Esenler Erok, 8. Hafta: Ankaraspor (D), 9. Hafta: Tarsus İ.Y., 10. Hafta: Bayburt İ.Ö. (D), 11. Hafta: İnegölspor, 12. Hafta: 24 Erzincanspor (D), 13. Hafta: Düzcespor, 14. Hafta: Menemenspor (D), 15. Hafta: Isparta 32 Spor, 16. Hafta: Arnavutköy Bld. (D), 17. Hafta: Şanlıurfaspor, 18. Hafta: Somaspor (D), 19. Hafta: Nazilli Bld.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.