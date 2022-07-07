Bursaspor’un fikstürü belli oldu

TFF 2. Lig’de fikstür çekimi yapıldı. Bursaspor’un Beyaz Grup’taki rakipleri ile hangi haftalarda kozlarını paylaşacağı da belli oldu. Yeşilbeyazlı takım ilk haftayı maç yapmadan geçecek.
TFF 2. Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi. Beyaz Grup’ta yer alan Bursaspor’un fikstürü şu şekilde oluştu; 1. Hafta: Bay, 2. Hafta: Afyon (D), 3. Hafta: Batman Petrol, 4. Hafta: Çorum FK (D), 5. Hafta: Sivas Bld., 6. Hafta: Amed Sportif (D), 7. Hafta: Esenler Erok, 8. Hafta: Ankaraspor (D), 9. Hafta: Tarsus İ.Y., 10. Hafta: Bayburt İ.Ö. (D), 11. Hafta: İnegölspor, 12. Hafta: 24 Erzincanspor (D), 13. Hafta: Düzcespor, 14. Hafta: Menemenspor (D), 15. Hafta: Isparta 32 Spor, 16. Hafta: Arnavutköy Bld. (D), 17. Hafta: Şanlıurfaspor, 18. Hafta: Somaspor (D), 19. Hafta: Nazilli Bld.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.