‘Srebrenitsa Çiçeği’ Hüdavendigar’da

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sırplar tarafından gerçekleştirilen’ Srebrenitsa katliamını unutturmamak ve hayatını kaybedenleri anmak için olayın yıldönümünde hazırlanan Srebrenitsa Çiçekleri düzenlemesi, bu yıl da Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki yerini aldı.

Avrupa’nın göbeğinde 27 yıl önce Sırplar tarafından Müslüman Boşnaklara yönelik düzenlenen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımı mağdurları, katliamın yıl dönümüne sayılı günler kala Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından anılıyor. Hüdavendigar Kent Parkı’nda her bir şehidin anısına hazırlanan, 8 bin 372 çiçek ve taşlardan oluşturulan dev Srebrenitsa çiçeği, yeniden izlenime sunuldu.

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