Bursa'da Ana Kucağı öğrencilerine çevre eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Ana Kucağı öğrencilerine çevre eğitimi

İHA

Bursa'da Ana Kucağı öğrencilerine çevre eğitimi

Yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde devlet okulları ve Ana Kucağı eğitim merkezlerinde sıfır atık ve çevre eğitimleri veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 155 öğrenciye ulaştı.
Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir kent haline getirmek amacıyla altyapı ve çevre yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli nesil hedefiyle eğitim çalışmalarına da devam ediyor. 20212022 eğitim ve öğretim döneminde 17 ilçede 19 okulda 1500 öğrenciye, Ana Kucağı eğitim merkezlerinde ise 655 öğrenciye eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde; geri kazanım, su ve hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken tedbirler gibi birçok konu görsel materyallerle desteklenerek çocuklara anlatıldı.
Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi M.T.A.L okulu tarafından ‘proje çerçevesinde kullanılmak üzere’ hediye edilen eğitici materyallerle uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Güneş enerjisi ile çalışan Sıfır Atık Evi, Puzzle, Atığımı Nereye Atayım, Flaş Kartlar ile Doğru Öğreniyorum atölyeleri ile çocuklar, hem enerjinin doğru kullanımını hem de çevrenin nasıl korunacağını öğrenmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Srebrenitsa Çiçeği’ Hüdavendigar’da
YEREL HABERLER ‘Srebrenitsa Çiçeği’ Hüdavendigar’da
Bursaspor’un fikstürü belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un fikstürü belli oldu
İlişki yaşadığı Nuray'ı öldüren sanığa 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis
YEREL HABERLER İlişki yaşadığı Nuray'ı öldüren sanığa 'iyi hal' ...
BUÜ Hukuk Fakültesi 11. dönem mezunlarını verdi
YEREL HABERLER BUÜ Hukuk Fakültesi 11. dönem mezunlarını verdi
Bursa'da tatil, Yaz Spor Okullarıyla renkleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da tatil, Yaz Spor Okullarıyla renkleniyor
Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı
Başkan Işık, “İş arayanlara beklentilerine göre iş seçme olanağı sunuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Işık, “İş arayanlara beklentilerine göre iş ...
Başkan Erdem: “Kaçak yapıyla topyekun mücadele edilmeli”
YEREL HABERLER Başkan Erdem: “Kaçak yapıyla topyekun mücadele ...
Bursa Büyükşehir bayrama hazır
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir bayrama hazır
Bursa'da otelden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı 17 yaşındaki şüphelinin hırsızlıktan 3 adet aranması olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da otelden hırsızlık yapan şüpheliler ...
Yaz akşamları mahalle konserleriyle renkleniyor
YEREL HABERLER Yaz akşamları mahalle konserleriyle renkleniyor
Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı
(Özel) Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı... İlaç yazdırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlisine saldırınca tutuklandı O anlar hastanenin kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı. ...
Nicolas Zalazar da Bursaspor’a veda etti
YEREL HABERLER Nicolas Zalazar da Bursaspor’a veda etti
Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük
YEREL HABERLER Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük
Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp ...
Bursa'nın sualtı arkeologları eğitimlerini tamamladı
YEREL HABERLER Bursa'nın sualtı arkeologları eğitimlerini tamamladı
Personele seyyanen zam müjdesi
YEREL HABERLER Personele seyyanen zam müjdesi
Gemlik Film Festivali’ni Türkan Şoray açıyor
YEREL HABERLER Gemlik Film Festivali’ni Türkan Şoray açıyor
Bursa'da rastgele ateş açtılar, yaşlı adamı vurdular Husumetlilerine gözdağı vermek için rastgele ateş açtılar, yoldan geçen vatandaşı yaraladılar
YEREL HABERLER Bursa'da rastgele ateş açtılar, yaşlı adamı ...
Bursaspor’un borcu 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 TL olarak açıklandı
YEREL HABERLER Bursaspor’un borcu 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 TL ...
Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı
Bursaspor’a 2 milyon TL’lik sponsor
YEREL HABERLER Bursaspor’a 2 milyon TL’lik sponsor
Bursaspor’da Ramazan Keskin sözleşmesini feshetti Ömer Furkan Banaz: “Ramazan’ın zor günümüzde takımda kalmasını isterdim”
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ramazan Keskin sözleşmesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.