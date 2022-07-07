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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Oyunları’na BUÜ damgası

İHA

Akdeniz Oyunları’na BUÜ damgası

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda yarışan Türk Milli Takımlarında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencisi ve mezunu sporcular elde ettikleri başarılarla organizasyona damga vurdu.
Bu yıl 25 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'in Vahran (Oran) kentinde gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları’nda yarışan milli sporcular tarihi bir başarı elde etti. Ülke adına bugüne kadarki en iyi derecelerin elde edildiği 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden BUÜ öğrenci ve mezunu milliler da aldıkları madalyalarla Üniversitenin gurur kaynağı oldular. BUÜ’lü sporcular 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak sadece Üniversiteyi değil tüm Bursa halkını da mutlu etti.
Karate branşında erkekler 60 kiloda Türkiye’yi temsil eden BUÜ mezunu Eray Şamdan, finalde ev sahibi Cezayir'den Ala Salmi'yi 50 yenerek altın madalya kazandı ve Türkiye’ye oyunlardaki ilk altın madalyasını getirdi. BUÜ yüksek lisans öğrencisi milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün ise kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan AshrakatDarwish'i 287 yenerek altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Badminton tek kadınlarda BUÜ mezunu Neslihan Yiğit, finalde İspanya'dan BeatrizCorralesOcana'yı 20 yenerek üst üste 3. kez Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. BoccebranşındaTürkiye’yi temsil eden Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı doktora öğrencisi İnce Ece Öztürk, kadınlar Volo Basamak finalinde Hırvatistan'dan RiaVojkovic'i 3528 yenerek altın madalya kazandı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans öğrencisi Buket Öztürk ise kadınlar BocceVolo Altın Nokta finalinde İtalya'dan ValentinaBasei'yi 147 yenerek altın madalya kazandı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir de erkekler 200 metre kurbağalama finalinde 2:11.26'lık derecesiyle şampiyon oldu. Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama finalinde de 1.00.03’lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak ikinci altın madalyasını almayı başardı.
Milli Takım ve bireyselde başarılı sonuçlar
BUÜ mezunu Ertan Özkan’ın da yer aldığı 4x100metre Türk Milli Erkek Bayrak Takımı, 38.98'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Badminton tek kadınlarda Türkiye’yi temsil eden Özge Bayrak Bağcı, yarı finalde İspanya'dan BeatrizCorralesOcana'ya 20 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Badminton tek erkeklerde Türkiye’yi temsil eden Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo AbianVicen'e 20 yenilerek bronz madalya kazandı. Ayrıca BUÜ mezunu Milli Hentbolcu Yaren Berfe Göker ve Ömer Pehlivan ile Milli Tenisçi Koray Kırcı da Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da elde edilen her başarının ardından bizzat ve sosyal medya hesapları üzerinden milli sporcuları tebrik etti. En kısa sürede gençlerle bir araya gelme sözü veren Rektör Kılavuz; “Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan sporcularımız başta olmak üzere, organizasyona katılan tüm millilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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