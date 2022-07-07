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Hastanede ilacı yazılmayınca güvenlik görevlilerine saldırdı; o anlar kamerada

DHA

Hastanede ilacı yazılmayınca güvenlik görevlilerine saldırdı; o anlar kamerada


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Gemlik ilçesinde ilaç yazdırmak için hastaneye gelen ve kendisinde ilaç göründüğü için yeni reçete yazılmayınca tepki gösteren Tamer Ali Sarı (38), uyarıda bulunan 1'i kadın 2 güvenlik görevlisine saldırıp, darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Sarı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali Sarı, kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridiorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi. Sarı, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer´e (48) saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan Sarı´nın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Sarı, bunun üzerine Atıl´a yumruk atıyor. Diğer güvenlik görevlisi Özlem Özer de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.
Olayın ardından gözaltına alınan Tamer Ali Sarı, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAHA ÖNCE DE 2 HASTAYI BIÇAKLAMIŞ
Öte yandan Tamer Ali Sarı´nın 25 Ağustos 2021´de yine Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde ilaç yazdırmak için sıra beklerken tartıştığı 2 hastayı bıçaklayarak yaraladığı, olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa gereği gözlem altında alınarak, Bursa Şehir Hastanesi´nde, yüksek güvenlikli psikoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-07-07 13:31:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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