Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz

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Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı’nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz.. 'BursaİçinCanlaBaşla' diyerek paylaştığı bildirimde BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz hizmet verecektir' ve 'Uygulamanın kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerlidir' ifadelerine yer verildi.

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