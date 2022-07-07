Hurdalık deposunda ölü bulundu

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'da hurdalık deposu sahibi Mustafa Yakut (59), iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Olay, Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi´nde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Hurda deposuna gelenler, iş yeri sahibi Mustafa Yakut´un hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yakut´un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakut'un 5 çocuk babası olduğu, eşinin ise 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-07-07 19:42:17
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