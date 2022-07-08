Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu

İHA

Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu

Bursa'da bir grup kaz şehirlerarası yola çıktı. Araçlar son anda dururken; kazlar nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup kaz sahibinin kümesinden kaçarak şehirlerarası yola çıktı. Yola aniden çıkan kazlar nedeniyle araçlar son anda dururken; trafik durma noktasına geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazlar kovalanırken şehirlerarası yol tekrar normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda
Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya ...
Yenişehir’e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak
YEREL HABERLER Yenişehir’e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 ...
Halk otobüsü ile çarpışan ekmek dağıtım aracının sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Halk otobüsü ile çarpışan ekmek dağıtım aracının ...
Hurdalık deposunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Hurdalık deposunda ölü bulundu
Bursa'da hurdalıkta cinayet
YEREL HABERLER Bursa'da hurdalıkta cinayet
Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi
Nikah memuru kendi oğlunun nikahını kıydı "Hayatımda kıydığım en anlamlı nikah bu oldu"
YEREL HABERLER Nikah memuru kendi oğlunun nikahını kıydı "Hayatımda ...
AK Teşkilatlar bayramın ikinci günü bayramlaşacak
YEREL HABERLER AK Teşkilatlar bayramın ikinci günü bayramlaşacak
Balgöç Başkanı Balkan'dan birlik beraberlik çağrısı... BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan: "Camiamızın birlik ve beraberliği için çalışacağız"
YEREL HABERLER Balgöç Başkanı Balkan'dan birlik beraberlik çağrısı... ...
İnegöl'de 82 plaka akımı başladı
YEREL HABERLER İnegöl'de 82 plaka akımı başladı
Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte ...
Gemlik’te kentsel dönüşümde ön uzlaşmalar sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik’te kentsel dönüşümde ön uzlaşmalar sürüyor
İnegöllülerin beklediği festival başlıyor
YEREL HABERLER İnegöllülerin beklediği festival başlıyor
Osmangazi’de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu
Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim
Bayramda yola çıkmadan bunlara dikkat
YEREL HABERLER Bayramda yola çıkmadan bunlara dikkat
Sağlıkta şiddeti siyah önlüklerle protesto ettiler
YEREL HABERLER Sağlıkta şiddeti siyah önlüklerle protesto ettiler
Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz
YEREL HABERLER Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz
Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ücretsiz
YEREL HABERLER Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ...
Büyükşehir'de stajyerlere oryantasyon eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir'de stajyerlere oryantasyon eğitimi
Hastanede ilacı yazılmayınca güvenlik görevlilerine saldırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Hastanede ilacı yazılmayınca güvenlik görevlilerine ...
Akdeniz Oyunları’na BUÜ damgası
YEREL HABERLER Akdeniz Oyunları’na BUÜ damgası
Dansçılar sahnede değil mutfakta yarıştı
YEREL HABERLER Dansçılar sahnede değil mutfakta yarıştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.